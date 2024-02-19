В Геленджике открылся офис Альфа-Банка нового формата
В Геленджике на улице Херсонской, 23 заработало фиджитал-отделение Альфа-Банка
Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты.
Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и даже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.
Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша:
«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Геленджика по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — считает региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.
Отделение нового формата в Геленджике стало 553-м в России.
Ранее фиджитал-отделения Альфа-Банка открылись в Краснодаре, Белореченске, Новокубанске, Тимашевске, Славянске-на-Кубани, Кропоткине, Курганинске, Крымске, Абинске, Лабинске, Гулькевичах и Апшеронске.