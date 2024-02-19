В Геленджике открылся офис Альфа-Банка нового формата

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Краснодарский край

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  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

В Геленджике на улице Херсонской, 23 заработало фиджитал-отделение Альфа-Банка

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты. 

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и даже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша:

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Геленджика по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — считает региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Отделение нового формата в Геленджике стало 553-м в России. 

  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»
  • © Фото АО «Альфа-Банк»
    © Фото АО «Альфа-Банк»

Ранее фиджитал-отделения Альфа-Банка открылись в КраснодареБелореченскеНовокубанскеТимашевскеСлавянске-на-КубаниКропоткинеКурганинскеКрымскеАбинскеЛабинскеГулькевичах и Апшеронске.

Альфа-Банк Банки Геленджик Деньги Финансы Экономика

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