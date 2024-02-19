В Геленджике открылся офис Альфа-Банка нового формата

В Геленджике на улице Херсонской, 23 заработало фиджитал-отделение Альфа-Банка

Офис работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Как и в других отделениях Альфа-Банка, здесь можно оформить карты, кредиты, вклады, накопительные счета и другие финансовые продукты.

Фиджитал (phygital = physical + digital) — это сочетание цифровых технологий и человеческого общения. В фиджитал-отделениях Альфа-Банка нет громоздкой техники с проводами и даже электронной очереди. Офис похож на кафе или коворкинг со свободной планировкой и мягкими креслами.

Ручки из пластиковых карт и перец из карандаша: чем удивлял Альфа-Банк на открытии фиджитал-офиса в центре Краснодара

«Мы уверены, что появление офиса Альфа-Банка в городе повысит качество и обеспечит доступность финансовых услуг для населения. Жители Геленджика по достоинству оценят современные банковские технологии и высокие стандарты обслуживания, отличающие наш банк», — считает региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодарском крае Кирилл Шаталов.

Отделение нового формата в Геленджике стало 553-м в России.

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»

© Фото АО «Альфа-Банк»