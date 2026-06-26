Танцы и музыка в колонках. Жители ростовского села отпраздновали ремонт дороги, которая была разбита много лет

Жители села Сандата Ростовской области отпраздновали «День дороги» с песнями и плясками. До этого они многие годы просили власти асфальтировать главную улицу

14 июня Инна Таран, жительница села Сандата Сальского района Ростовской области, на своей странице в Instagram* опубликовала ролик, в котором она и ее соседи праздновали «День дороги» в честь асфальтирования главной дороги.

Жители Сандаты многие годы обращались в местную администрацию с просьбой уложить асфальт на улице Мира. Три года назад власти пообещали сельчанам сделать дорогу, а в июне 2026 года они выделили на это 12 млн рублей и улицу заасфальтировали.