Танцы и музыка в колонках. Жители ростовского села отпраздновали ремонт дороги, которая была разбита много лет
Жители села Сандата Ростовской области отпраздновали «День дороги» с песнями и плясками. До этого они многие годы просили власти асфальтировать главную улицу
14 июня Инна Таран, жительница села Сандата Сальского района Ростовской области, на своей странице в Instagram* опубликовала ролик, в котором она и ее соседи праздновали «День дороги» в честь асфальтирования главной дороги.
Жители Сандаты многие годы обращались в местную администрацию с просьбой уложить асфальт на улице Мира. Три года назад власти пообещали сельчанам сделать дорогу, а в июне 2026 года они выделили на это 12 млн рублей и улицу заасфальтировали.
«Я лишь хочу огласки»:
«Свершилось! Сколько было разговоров, ожиданий, надежд и обещаний — и вот теперь вместо ям и ухабов ровная дорога. Такое событие не могло остаться незамеченным, поэтому мы с соседями решили собраться и отметить этот долгожданный момент. Ведь не каждый день исполняется мечта целой улицы», — написала Инна.
В честь этого события жители Сандаты организовали праздник. Они вынесли на улицу лавочки, накрыли столы, открыли шампанское, включили музыку на колонках.
Помимо этого, сельчане танцевали, пели в микрофон, стоя на сцене-пеньке, участвовали в турнире по классикам на новом асфальте и фотографировались с надписью «Дорога».
Как писали Юга.ру, 14 июня краснодарцы перекрыли дорогу, чтобы заставить власти откачать воду из их дворов.
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