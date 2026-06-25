Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями

Обычно лотосы в Краснодарском крае цветут с середины июля до середины сентября. Но в Краснодаре есть аномальное место, где краснокнижные растения распускаются на месяц раньше привычного срока. Еще две городские локации живут по классическому графику. Четвертая точка пережила пожары и нашествие водяного папоротника, но год за годом вновь покрывается розовым ковром. Редактор Юга.ру Марина Солошко рассказывает, где искать заветную красоту. Все четыре озера с лотосами мы нанесли на онлайн-карту. Оценить площадь краснокнижных зарослей можно по густой зеленой кайме у берегов водоемов.

1. Лотосы у церкви Где: озеро Старая Кубань, окрестности парка «Солнечный остров» Краснокнижники сгустились у теплого берега рядом с церковью Дмитрия Донского на улице Старокубанской. Здесь лотосы зацветают первыми в городе, а может, и во всем крае. В 2026 году бутоны показались уже в конце мая, а уверенное цветение началось в 10-х числах июня. Секрет — в воде, которая работает как теплица: западную часть озера искусственно прогревает течение от водосброса ТЭЦ. Я побывала в этом месте на рассвете в самый пик цветения. В переплетении лотоса и камыша пряталась пара водяных курочек, или камышниц, — обаятельных, но невероятно пугливых птиц. Завидев человека, они пускаются в бегство прямо по листьям лотоса, перебирая длинными лапками. Старайтесь не заплывать глубоко в заросли, чтобы не нарушать их хрупкую экосистему.

Рассвет в лотосах в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В сезон к лотосам водят групповые сап‑прогулки. Чтобы застать цветы во всей красе, выбирайте сплав на рассвете, не позже четырех утра, до яркого солнца и жары. Тогда есть шанс увидеть лотосы на фоне красочного рассвета и легкого пара над водой.

Всего на берегах Старой Кубани работает не меньше 10 сап‑станций. Ближайшая к лотосам находится на улице Кубанской, 32/7. Если у вас своя доска, спуститься на воду можно из Казачьего ерика в парке «Солнечный остров»: на выходе из него, по направлению к улице Старокубанской, левее на противоположном берегу и окажутся лотосы.

Сапы — не единственный способ добраться к цветам. На причале «Солнечного острова» сдают в прокат лодки и катамараны. Но с такого массивного плавсредства разглядывать лотосы не очень удобно, к тому же можно повредить стебли. И главный минус — их не выдают на рассвете, когда цветки максимально раскрыты.

Важно: срывать лотосы запрещает статья 8.35 КоАП РФ («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений»). Штраф для физических лиц — от 2,5 до 5 тыс. рублей. Кроме того, без воды цветок увянет за считаные минуты, а осенью из его коробочки в озеро не попадут около тридцати семян.

2. Лотосы у гребной базы Где: озеро Старая Кубань, окрестности парка «Солнечный остров» В середине июля, когда первая волна цветения у церкви заканчивается, наступает время лотосов у гребной базы унивестита физкультуры (КГУФКСТ). Ориентир — турбаза «Лотос» на улице Парусной. Растений здесь заметно меньше, зато их можно рассматривать прямо с причала, не заходя в воду. Самые любопытные посетители забираются в старую пришвартованную лодку, чтобы разглядеть цветы.

На турбазе можно взять в аренду сапборд или каяк, присоединиться к групповому заплыву или просто отдохнуть на берегу. Если стартовать отсюда, маршрут захватит два лотосовых островка в Старой Кубани, огибая «подкову» озера и проходя под входным мостом в парк.

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

3. Лотосы в Карасуне Где: озеро Карасун в Комсомольском микрорайоне

Лотосы облюбовали одно из озер в цепочке водоемов, оставшихся от старого русла реки Карасун. Ориентир — сквер «Городской сад Карасунский». Площадь будущего цветения выглядит многообещающе, но к концу июня растения только набирают силу. Листья пока заметно меньше, чем в двух первых точках, а бутоны должны появиться к середине июля. Но само место — настоящая находка для неспешных созерцателей.

Прогулок на сапах и других плавсредствах здесь не проводят, но вдоль берега есть несколько удобных спусков к воде — можно понаблюдать за обитателями озера: кряквами, лысухами, камышницами и чомгами. Особенно завораживающим зрелище станет с середины июля, когда орнитологические сюжеты дополнит цветение.

Лотосы в озере Карасун в Комсомольском микрорайоне © Фото Марины Солошко, Юга.ру

4. Лотосы в Белозерном Где: Озеро лотосов на выезде из Краснодара

Координаты: 45.080594, 38.700963 Самая масштабная и популярная долина лотосов в нашем списке находится за краснодарским поселком Белозерным. Ориентир — садовое товарищество «Лотос». По рассказам местных, индийский и каспийский (орехоносный) лотосы в пруд высадил житель поселка, арендовавший водоем в 1993 году. Позже здесь надстроили металлические смотровые, чтобы туристы могли любоваться цветами, не заходя в воду. В 2022-м водоему присвоили статус особо охраняемой природной территории местного значения.

За свою историю водоем не раз оказывался в зоне риска. В марте 2020 года здесь горел камыш — лотосы не пострадали и летом снова раскрылись. В 2022‑м озеро плотно затянула азолла (водяной папоротник), перекрывшая доступ света молодым побегам. В июле 2024‑го камыш вспыхнул опять, и огонь охватил полтора квадратных километра. После пожара растения восстановились, и сезон‑2025 прошел спокойно.