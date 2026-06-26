В очереди на Крымский мост скопилось почти 3 тыс. машин. Время ожидания превышает 3 часа
В ночь на 26 июня Крымский мост перекрывали на несколько часов. Утром на подходах к переправе образовались автомобильные заторы
25 июня в 23:50 телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение автотранспорта по переправе временно перекрыли. Его возобновили только 26 июня в 06:14.
По состоянию на 09:00, со стороны Тамани скопилось 1000 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше трех часов.
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Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр находится 1800 машин. Время ожидания составляет около пяти часов.
Пробки начали образовываться в 07:00. Тогда в очереди со стороны Тамани находились 700 машин, со стороны Керчи — 1200.
Напомним, 21 июня в результате атаки БПЛА на Керченскую переправу погиб человек. После этого паромные перевозки через нее закрыли. ;До снятия ограничений водителям придется выбирать альтернативный сухопутный маршрут — трассу Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Как писали Юга.ру, лагеря и отели Крыма закрыли для детей до конца лета.