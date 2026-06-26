В очереди на Крымский мост скопилось почти 3 тыс. машин. Время ожидания превышает 3 часа

В ночь на 26 июня Крымский мост перекрывали на несколько часов. Утром на подходах к переправе образовались автомобильные заторы

25 июня в 23:50 телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение автотранспорта по переправе временно перекрыли. Его возобновили только 26 июня в 06:14.

По состоянию на 09:00, со стороны Тамани скопилось 1000 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется больше трех часов.