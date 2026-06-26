Жители Севастополя спасли 5 тыс. обитателей морского аквариума-музея. Они могли погибнуть во время блэкаута

Крым

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  • Севастополь, аквариум-музей © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2016 год
    Севастополь, аквариум-музей © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2016 год

Севастопольцы предотвратили массовую гибель обитателей морского аквариума, собрав бензин для генераторов

25 июня директор севастопольского аквариума-музея Юрий Кравцов сообщил «Российской газете», что местные жители спасли обитателей учреждения, которые могли погибнуть из-за энергоаварии на полуострове.

Сейчас в аквариуме содержится около 5 тысяч морских обитателей. Чтобы они могли дышать, в залах работают компрессоры. На случай перебоев со светом у музея есть два бензиновых генератора, но они рассчитаны только на короткие отключения.

По словам директора музея, из-за ЧС в энергосистеме электричество пропало в полночь и отсутствовало до утра. Днем свет включили ненадолго, после чего Севастополь снова обесточили.

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За время блэкаута сотрудники аквариума израсходовали почти весь запас топлива. К утру в баках оставалось всего 40 литров бензина — этого хватило бы лишь на пару часов работы систем жизнеобеспечения.

Как рассказал Юрий Кравцов, быстро закупить бензин на заправках города оказалось невозможно. После безуспешных звонков на горячие линии и обращений к крупным операторам АЗС руководство музея попросило помощи у горожан.

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Севастопольцы привезли к аквариуму канистры с топливом. Благодаря горожанам удалось собрать 120 литров бензина, еще около 150 литров люди пообещали привезти в ближайшее время.

Напомним, что в ноябре 2023 года в Севастополе шторм погубил 800 животных, обитавших в аквариуме-музее.

Севастопольский морской аквариум-музей — старейший в стране. Он был основан в 1897 году по инициативе российского ученого и путешественника Николая Миклухо-Маклая.

Как писали Юга.ру, волонтеры спасли котов из Крымска, которые страдали от антисанитарии, болезней и генетических мутаций.

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