В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм о феминизме и проблеме насилия
Краснодарцев приглашают на очередную встречу киноклуба «Не проецируй» (18+)
Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 27 июня новую встречу киноклуба «Не проецируй». Участники будут смотреть фильм «Девушка, подающая надежды».
Это дерзкий коктейль из черной комедии и триллера на тему мести, который вышел в 2020 году и мгновенно стал хитом. Проект стал режиссерским дебютом Эмеральд Феннел, которая позже снимет очередную версию «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди.
Сатирическое высказывание о культе здоровья:
В центре сюжета — 30-летняя Кэсси Томас. Когда-то она была подающей надежды студенткой-медиком, но трагическое событие перевернуло ее жизнь. Она ведет двойную жизнь: днем работает в кофейне, а ночью притворяется пьяной в барах и клубах, выжидая, пока парни попытаются воспользоваться ее беспомощным состоянием. В последний момент она резко «просыпается» и сталкивает их с суровой реальностью.
Картина получила положительные отзывы критиков. Американская киноакадемия отметила работу Феннел премией «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и еще четырьмя номинациями, включая «Лучший фильм».
Показ состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, краснодарский театр «Гелиос» 28 июня покажет драму о жизни и творчестве знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.