В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм о феминизме и проблеме насилия

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Девушка, подающая надежды» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Killer»
    Кадр из трейлера к фильму «Девушка, подающая надежды» © Скриншот видео с Rutube-канала «Time Killer»

Краснодарцев приглашают на очередную встречу киноклуба «Не проецируй» (18+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 27 июня новую встречу киноклуба «Не проецируй». Участники будут смотреть фильм «Девушка, подающая надежды».

Это дерзкий коктейль из черной комедии и триллера на тему мести, который вышел в 2020 году и мгновенно стал хитом. Проект стал режиссерским дебютом Эмеральд Феннел, которая позже снимет очередную версию «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди.

Сатирическое высказывание о культе здоровья:

В центре сюжета — 30-летняя Кэсси Томас. Когда-то она была подающей надежды студенткой-медиком, но трагическое событие перевернуло ее жизнь. Она ведет двойную жизнь: днем работает в кофейне, а ночью притворяется пьяной в барах и клубах, выжидая, пока парни попытаются воспользоваться ее беспомощным состоянием. В последний момент она резко «просыпается» и сталкивает их с суровой реальностью.

Картина получила положительные отзывы критиков. Американская киноакадемия отметила работу Феннел премией «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и еще четырьмя номинациями, включая «Лучший фильм».

Показ состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, краснодарский театр «Гелиос» 28 июня покажет драму о жизни и творчестве знаменитой мексиканской художницы Фриды Кало.

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В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм о феминизме и проблеме насилия
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