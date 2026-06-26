В Краснодаре посмотрят и обсудят фильм о феминизме и проблеме насилия

Это дерзкий коктейль из черной комедии и триллера на тему мести, который вышел в 2020 году и мгновенно стал хитом. Проект стал режиссерским дебютом Эмеральд Феннел, которая позже снимет очередную версию «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди.

В центре сюжета — 30-летняя Кэсси Томас. Когда-то она была подающей надежды студенткой-медиком, но трагическое событие перевернуло ее жизнь. Она ведет двойную жизнь: днем работает в кофейне, а ночью притворяется пьяной в барах и клубах, выжидая, пока парни попытаются воспользоваться ее беспомощным состоянием. В последний момент она резко «просыпается» и сталкивает их с суровой реальностью.

Картина получила положительные отзывы критиков. Американская киноакадемия отметила работу Феннел премией «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и еще четырьмя номинациями, включая «Лучший фильм».

Показ состоится 27 июня. Подробности можно уточнить у организаторов.