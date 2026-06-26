Ливни, град и смерчи над морем: в последние выходные июня Кубань накроет непогода

Краснодарский ЦГМС сообщил , что в последние выходные июня, 27–28 июня, на Кубань обрушатся ливни с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с. Ночью и утром возможен туман. Напомним, что до 27 июня в крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды. Ночи в регионе будут прохладными — 15–20 °C, а днем потеплеет до 23–28 °C. В горах температура воздуха ночью составит 5–10 °C, днем — 10–15 °C. На Черноморском побережье ночью — 16–21 °C, днем воздух прогреется до 29 °C.

В Краснодаре в субботу, 27 июня, прогнозируют дождь с грозой. В воскресенье, 28 июня, ожидается переменная облачность, но без осадков. Днем в выходные ветер усилится до 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 15–17 °C, днем 27 июня — 25–27 °C, а 28 июня столбик термометра поднимется до 29 °C.



По данным мэрии Сочи, на курорте тоже действует штормовое предупреждение из-за непогоды. 27 июня на участке Магри — Веселое и в Сириусе прогнозируют смерчи над морем. Жителям и гостям Сочи рекомендуют воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями, а также соблюдать меры безопасности.