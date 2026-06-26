В Крыму и Севастополе ввели режим ЧС: когда жителям полуострова вернут свет и воду?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что ночью ремонтные бригады, занимающиеся восстановлением подачи воды и света, регулярно прерывали работу из-за непрекращающейся воздушной тревоги. Только над городом сбили почти 70 беспилотников. Завершить ремонт поврежденных сетей к утру специалистам не удалось.



Развожаев отметил, что ночью электричество вернули в большинство районов и на соцобъекты. Однако утром ресурс снова ограничили, чтобы ликвидировать перегрузку сетей за пределами региона и избежать аварии во всей энергосистеме. Сейчас в городе сохраняются перебои со светом.



По данным главы города, за ночь специалисты подняли уровень на гидроузлах, но из-за утренних скачков напряжения начались проблемы с напором воды. Перебои и слабый напор сейчас фиксируются в ряде районов, в частности в Гагаринском. Чиновник заверил, что ситуация нормализуется сразу после стабилизации энергосистемы.



Напомним, что перебои с водой в Севастополе начались 25 июня из-за ограничений в энергоснабжении.



Михаил Развожаев заявил, что при отсутствии новых сигналов воздушной тревоги энергетикам понадобится от трех до шести часов на завершение ремонтных работ. После этого ресурсы начнут постепенно возвращать жителям. Это планируют сделать к 18:00.



Ранее в Крыму прекратили продавать бензин населению, отменили массовые мероприятия, сократили количество пригородных автобусов, а также закрыли детские лагеря до конца лета.