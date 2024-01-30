У альпаки Карамельки на курорте «Роза Хутор» родился первый детеныш

Криа, так называют малышей альпак, появился на свет в парке «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор»

Работники парка ждали этого события 11 месяцев — столько длится беременность у обитательниц перуанских Анд. Благодаря заботе ветеринаров 28 января на свет появилась криа-девочка. «Мама-альпака и новорожденная чувствуют себя хорошо. Есть несколько показателей здоровья криа: в течение получаса детеныш должен самостоятельно встать на ноги, а в течение двух часов научиться питаться молоком матери. Девочка-первенец со всем этим справилась хорошо», — рассказала операционный директор парка альпак «Пача Мама» Ирина Чайкина.

Как и у мамы альпаки, Карамельки, шерсть новорожденной очень мягкая, с кремовым оттенком. С первого дня криа одели в удобную курточку. «Альпаки — обитатели гор, их детеныши могут переносит температуры до минус 10 градусов. Пока маленькая криа находится в специальном стойле вместе с мамой, месяц она будет питаться грудным молоком. Вскоре переведем новорожденную в специальные ясли, она начнет выходить на улицу и осваивать окружающий мир. Только тогда с криа можно будет познакомиться вживую», — пояснила Ирина Чайкина.

Парк альпак «Пача Мама» на курорте «Роза Хутор» открылся в августе 2023 года на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Сегодня здесь обитает 21 альпака.

Как обнять и покормить альпак в горах Сочи: подробная инструкция

«Еще 14 самок сейчас находятся в положении. Так что в ближайшее время мы ждем еще пополнения. Альпаки животные необычные. Они умеют «замораживать» беременность, если ощущают какой-то дискомфорт. То, что все наши самочки ждут потомства и что первый криа родился точно в срок, показывает, что на курорте «Роза Хутор» животным очень уютно и хорошо», — добавляет Ирина Чайкина.

Понаблюдать за тем, как растет первая криа на курорте, можно в телеграм-канале парка. Имя новорожденной пока не придумали. Его планируют выбрать с помощью подписчиков социальных сетей «Пача Мама».