Три дня на «Роза Хутор» летом с разным бюджетом
Летний сезон на «Роза Хутор» стартовал еще в конце апреля, и скоро на курорте заработают все активности. За три дня в горах Сочи можно прогуляться через буковый лес к водопаду, полетать на качелях над облаками, пройтись по подвесному мосту над ущельем и не только.
Юга.ру собрали три варианта отдыха в горах Сочи с бюджетом от 15 тыс. рублей. Как добраться на курорт, где жить и чем заняться здесь летом — читайте в нашем материале.
Бюджет — 15 тыс. 800 рублей
или 22 тыс. 668 рублей на двоих (11 тыс. 334 рубля на человека)
Как добраться?
Самый бюджетный способ добраться до «Роза Хутор» из аэропорта Сочи или с железнодорожного вокзала Адлера — рейсовый автобус. На курорт отправляются маршруты 105, 105С, 105Э, 535, стоимость проезда — от 184 рублей. Чуть дороже стоит билет на «Ласточку» — 290 рублей.
Где жить?
Выбираем четырехзвездочный отель Ski Inn SPA Hotel в горной Олимпийской деревне на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Двухместный номер обойдется в 8 тыс. 820 рублей за две ночи.
Чем заняться?
За развлечениями отправляемся в гастрономическое пространство Food Street — это одновременно и фудкорт с кухней разных стран мира, и отличная смотровая, и площадка бесплатных активностей. Афиша мероприятий здесь обновляется еженедельно — фильмы в открытом кинотеатре, пинг-понг, караоке и многое другое. В Food Street можно поужинать в пределах 1 тыс. рублей, на выбор — азиатская кухня в «Будду Суп», бургеры с курицей в KU.RU, морепродукты в «Икра.Брют.Устрицы» и коктейли от бара из Шерегеша «Грелка».
Добраться на Food Street можно на канатной дороге «Олимпия», далее пройти пешком минут 10 до улицы Сулимовка, 6.
Второй день отпуска посвятим прогулкам. Прогулочный билет по тарифу «День на «Роза Хутор» при покупке онлайн обойдется в 2 тыс. 390 рублей. Он включает в себя:
- подъем на главной канатной дороге «Олимпия» и неограниченное пользование другими подъемниками курорта;
- входной билет в культурно-этнографический комплекс «Моя Россия»;
- прокат прогулочного велосипеда на один час;
- входной билет в Музей Археологии;
- полный комплексный обед в кафе «Берлога».
«Черепаха», шкивы и счалка:
По ски-пассу можно подняться на высоту 2320 метров — самую верхнюю точку курорта «Роза Хутор», насладиться видами Кавказского хребта, спуститься на открытой канатке в парк водопадов «Менделиха». Обед в кафе «Берлога» уже включен.
Вечер можно провести в этнокомплексе «Моя Россия». На 3,3 га его территории вся страна представлена в миниатюре. Здесь есть и Московский Кремль, и архангельский сруб, и кавказская сторожевая башня, и бурятский дацан. В павильонах открыты музеи. Поужинать можно в кафе-столовой Zapekanka в Горной Олимпийской деревне или в торговых рядах Bazar в «Роза Долине». Тратим не более 1 тыс. рублей.
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Третий день отпуска начинаем со спуска на родельбане. Горные сани скользят вниз по рельсовому треку со скоростью до 40 км/ч. Один спуск — 650 рублей. Открыть аттракцион планируют к 15 июня.
Антистресс на курорте «Роза Хутор»:
После можно прогуляться к этнохутору «Шишин двор» у подножия Кавказских гор, чтобы узнать, как жили переселенцы, познакомиться с игривыми козочками, увидеть настоящего яка и забавных пони. Тут же можно попробовать молодой козий сыр и мед из разнотравья. Экскурсия обойдется в 700 рублей, а фермерский обед — в тысячу.
Бюджет — 20 тыс. рублей
или 30 тыс. рублей на двоих (15 тыс. рублей на человека)
Как добраться?
Помимо рейсового автобуса (стоимость билета — около 200 рублей) или электрички «Ласточка» (290 рублей) добраться на курорт «Роза Хутор» можно на каршеринге. Стоимость машины в зависимости от класса — 10–13 рублей в минуту, весь путь обойдется максимум в 600 рублей.
Где жить?
Для размещения выбираем Mercure Rosa Khutor — четырехзвездочный отель c собственным велнес-центром и бассейном со стеклянной крышей. Стоимость проживания — 10 тыс. 200 рублей за две ночи.
Чем заняться?
Помимо прогулки в горах, можно полетать над облаками на высоте 2320 метров над уровнем моря на качелях (700 рублей) или пройтись по подвесному мосту над ущельем (1 тыс. рублей).
Любители животных могут устроить себе настоящую антистресс-прогулку в «Хаски Хутор» (700 рублей) и «Оленью ферму» (700 рублей) на Верхнем озере.
Самая большая горнолыжка в России:
Самые выносливые могут отправиться в поход с гидом Центра активного отдыха по маршруту «Харгинский лес» (2 тыс. 500 рублей). Через буковый лес с двухметровыми папоротниками он ведет к Харгинскому водопаду. Выбрать любой другой маршрут, подходящий по уровню подготовки, можно тут.
К этому моменту с учетом всех развлечений мы потратили 16 тыс. 400 рублей на одиночную поездку или 22 тыс. 600 рублей за двоих — по 11 тыс. 300 рублей на человека.
«Ленивая» альтернатива походу — отдых в термальном комплексе SunShine с открытым бассейном, панорамным видом, сауной, шезлонгами и баром. Стоимость помещения для взрослого — 2 тыс. рублей за два часа.
Если захотите оказаться у моря — специальный трансфер отвезет вас прямо с горного курорта на обустроенный пляж в Имеретинской низменности. Он отправляется два раза в день, стоимость — 350 рублей.
Еда на высоте:
Обеды и ужины можно провести в ресторане «Варежка», кафе в отеле AYS Design и знаменитом на всю Красную Поляну трактире «Трикони» в «Роза Долине». Средний чек в этих заведениях — до 1 тыс. 500 рублей на человека.
Неограниченный бюджет
Как добраться?
Самый необычный и роскошный способ добраться до курорта — вертолетный трансфер над Черным морем и горными вершинами. Время в пути — 15 минут, стоимость — 185 тыс. рублей.
Где жить?
Для размещения выбираем номер с видом на реку Мзымту в бутик-отеле «Кижи». Он находится в архангельском срубе на территории этнокомплекса «Моя Россия», оформлен Валентином Юдашкиным. Стоимость проживания на две ночи — 22 тыс. 700 рублей. Но есть варианты и подороже — единственный на курорте пятизвездочный отель Radisson Rosa Khutor или отдельные шале в Горной Олимпийской деревне.
Чем заняться?
Начнинать рекомендуем с похода с личным гидом «От снежников до водопадов». Стоимость — 4 тыс. 150 рублей. Живописный спуск стартует с высоты 2320 метров над уровнем моря. Здесь можно полетать над облаками на качелях (800 рублей) и прогуляться по стеклянному мосту над пропастью (1 тыс. 800 рублей). Финальная точка — парк водопадов «Менделиха».
После похода — SPA. На выбор — инфинити-бассейн с самыми инстаграмными видами отеля Green Flow (3 тыс. рублей) и приятный массаж (4 тыс. рублей) или горная баня Espas. Парения и уходы, отдых в чане на огне и релакс на банных качелях, чайные церемонии и расслабляющие массажи — от 18 тыс. 500 рублей.
Новинка летнего сезона на «Роза Хутор» — шоссейный велосипед, аренда на день — 3 тыс. рублей. После велопрогулок пробуем еще один вид спорта — вейкборд на Верхнем озере. Стоимость — 2 тыс. 500 рублей. Необходимое снаряжение предоставляют на месте.
На вертолете можно не только попасть на курорт, но и полетать над окрестными красотами — через старую краснополянскую дорогу к Черноморскому побережью в район Кудепсты, самому длинному подвесному пешеходному мосту в России в Skypark AJ Hacket Sochi и форелевому хозяйству. Стоимость — 135 тыс. рублей за пятиместный вертолет. Для вертолетных прогулок доступны также обзорный маршрут (85 тыс. рублей за вертолет), полет над озером Кардывач (195 тыс. рублей) и плато Бермамыт (370 тыс. рублей).
«Полгода провожу за текстами, полгода — за походами в горы»:
Вечером можно прокатиться на родельбане с яркой иллюминацией.
Шикарный отдых дополнит высокая кухня в ресторане «Высота 2320», традиционные хинкали в «Че? Харчо!», южная гастрономия в авторском прочтении команды White Rabbit Family в Red Fox или дичь в ресторане с акцентом на блюда из дикой природы «Дичь».