Три дня на «Роза Хутор» летом с разным бюджетом

Летний сезон на «Роза Хутор» стартовал еще в конце апреля, и скоро на курорте заработают все активности. За три дня в горах Сочи можно прогуляться через буковый лес к водопаду, полетать на качелях над облаками, пройтись по подвесному мосту над ущельем и не только.



Юга.ру собрали три варианта отдыха в горах Сочи с бюджетом от 15 тыс. рублей. Как добраться на курорт, где жить и чем заняться здесь летом — читайте в нашем материале.

Бюджет — 15 тыс. 800 рублей или 22 тыс. 668 рублей на двоих (11 тыс. 334 рубля на человека)

Как добраться? Самый бюджетный способ добраться до «Роза Хутор» из аэропорта Сочи или с железнодорожного вокзала Адлера — рейсовый автобус. На курорт отправляются маршруты 105, 105С, 105Э, 535, стоимость проезда — от 184 рублей. Чуть дороже стоит билет на «Ласточку» — 290 рублей.

Где жить? Выбираем четырехзвездочный отель Ski Inn SPA Hotel в горной Олимпийской деревне на высоте более тысячи метров над уровнем моря. Двухместный номер обойдется в 8 тыс. 820 рублей за две ночи.

Чем заняться?

За развлечениями отправляемся в гастрономическое пространство Food Street — это одновременно и фудкорт с кухней разных стран мира, и отличная смотровая, и площадка бесплатных активностей. Афиша мероприятий здесь обновляется еженедельно — фильмы в открытом кинотеатре, пинг-понг, караоке и многое другое. В Food Street можно поужинать в пределах 1 тыс. рублей, на выбор — азиатская кухня в «Будду Суп», бургеры с курицей в KU.RU, морепродукты в «Икра.Брют.Устрицы» и коктейли от бара из Шерегеша «Грелка». Добраться на Food Street можно на канатной дороге «Олимпия», далее пройти пешком минут 10 до улицы Сулимовка, 6.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Второй день отпуска посвятим прогулкам. Прогулочный билет по тарифу «День на «Роза Хутор» при покупке онлайн обойдется в 2 тыс. 390 рублей. Он включает в себя: подъем на главной канатной дороге «Олимпия» и неограниченное пользование другими подъемниками курорта;

входной билет в культурно-этнографический комплекс «Моя Россия»;

прокат прогулочного велосипеда на один час;

входной билет в Музей Археологии;

полный комплексный обед в кафе «Берлога».

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По ски-пассу можно подняться на высоту 2320 метров — самую верхнюю точку курорта «Роза Хутор», насладиться видами Кавказского хребта, спуститься на открытой канатке в парк водопадов «Менделиха». Обед в кафе «Берлога» уже включен.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Вечер можно провести в этнокомплексе «Моя Россия». На 3,3 га его территории вся страна представлена в миниатюре. Здесь есть и Московский Кремль, и архангельский сруб, и кавказская сторожевая башня, и бурятский дацан. В павильонах открыты музеи. Поужинать можно в кафе-столовой Zapekanka в Горной Олимпийской деревне или в торговых рядах Bazar в «Роза Долине». Тратим не более 1 тыс. рублей.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Третий день отпуска начинаем со спуска на родельбане. Горные сани скользят вниз по рельсовому треку со скоростью до 40 км/ч. Один спуск — 650 рублей. Открыть аттракцион планируют к 15 июня.

© Фото пресс-службы «Роза Хутор»

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После можно прогуляться к этнохутору «Шишин двор» у подножия Кавказских гор, чтобы узнать, как жили переселенцы, познакомиться с игривыми козочками, увидеть настоящего яка и забавных пони. Тут же можно попробовать молодой козий сыр и мед из разнотравья. Экскурсия обойдется в 700 рублей, а фермерский обед — в тысячу.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Бюджет — 20 тыс. рублей или 30 тыс. рублей на двоих (15 тыс. рублей на человека)

Как добраться?

Помимо рейсового автобуса (стоимость билета — около 200 рублей) или электрички «Ласточка» (290 рублей) добраться на курорт «Роза Хутор» можно на каршеринге. Стоимость машины в зависимости от класса — 10–13 рублей в минуту, весь путь обойдется максимум в 600 рублей.

Где жить?

Для размещения выбираем Mercure Rosa Khutor — четырехзвездочный отель c собственным велнес-центром и бассейном со стеклянной крышей. Стоимость проживания — 10 тыс. 200 рублей за две ночи.

Чем заняться?

Помимо прогулки в горах, можно полетать над облаками на высоте 2320 метров над уровнем моря на качелях (700 рублей) или пройтись по подвесному мосту над ущельем (1 тыс. рублей).

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Любители животных могут устроить себе настоящую антистресс-прогулку в «Хаски Хутор» (700 рублей) и «Оленью ферму» (700 рублей) на Верхнем озере.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

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Самые выносливые могут отправиться в поход с гидом Центра активного отдыха по маршруту «Харгинский лес» (2 тыс. 500 рублей). Через буковый лес с двухметровыми папоротниками он ведет к Харгинскому водопаду. Выбрать любой другой маршрут, подходящий по уровню подготовки, можно тут. К этому моменту с учетом всех развлечений мы потратили 16 тыс. 400 рублей на одиночную поездку или 22 тыс. 600 рублей за двоих — по 11 тыс. 300 рублей на человека.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

«Ленивая» альтернатива походу — отдых в термальном комплексе SunShine с открытым бассейном, панорамным видом, сауной, шезлонгами и баром. Стоимость помещения для взрослого — 2 тыс. рублей за два часа. Если захотите оказаться у моря — специальный трансфер отвезет вас прямо с горного курорта на обустроенный пляж в Имеретинской низменности. Он отправляется два раза в день, стоимость — 350 рублей.

Обеды и ужины можно провести в ресторане «Варежка», кафе в отеле AYS Design и знаменитом на всю Красную Поляну трактире «Трикони» в «Роза Долине». Средний чек в этих заведениях — до 1 тыс. 500 рублей на человека.

Неограниченный бюджет

Как добраться?

Самый необычный и роскошный способ добраться до курорта — вертолетный трансфер над Черным морем и горными вершинами. Время в пути — 15 минут, стоимость — 185 тыс. рублей.

Где жить?

Для размещения выбираем номер с видом на реку Мзымту в бутик-отеле «Кижи». Он находится в архангельском срубе на территории этнокомплекса «Моя Россия», оформлен Валентином Юдашкиным. Стоимость проживания на две ночи — 22 тыс. 700 рублей. Но есть варианты и подороже — единственный на курорте пятизвездочный отель Radisson Rosa Khutor или отдельные шале в Горной Олимпийской деревне.

Чем заняться?

Начнинать рекомендуем с похода с личным гидом «От снежников до водопадов». Стоимость — 4 тыс. 150 рублей. Живописный спуск стартует с высоты 2320 метров над уровнем моря. Здесь можно полетать над облаками на качелях (800 рублей) и прогуляться по стеклянному мосту над пропастью (1 тыс. 800 рублей). Финальная точка — парк водопадов «Менделиха».

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

После похода — SPA. На выбор — инфинити-бассейн с самыми инстаграмными видами отеля Green Flow (3 тыс. рублей) и приятный массаж (4 тыс. рублей) или горная баня Espas. Парения и уходы, отдых в чане на огне и релакс на банных качелях, чайные церемонии и расслабляющие массажи — от 18 тыс. 500 рублей.

Новинка летнего сезона на «Роза Хутор» — шоссейный велосипед, аренда на день — 3 тыс. рублей. После велопрогулок пробуем еще один вид спорта — вейкборд на Верхнем озере. Стоимость — 2 тыс. 500 рублей. Необходимое снаряжение предоставляют на месте.

© Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

На вертолете можно не только попасть на курорт, но и полетать над окрестными красотами — через старую краснополянскую дорогу к Черноморскому побережью в район Кудепсты, самому длинному подвесному пешеходному мосту в России в Skypark AJ Hacket Sochi и форелевому хозяйству. Стоимость — 135 тыс. рублей за пятиместный вертолет. Для вертолетных прогулок доступны также обзорный маршрут (85 тыс. рублей за вертолет), полет над озером Кардывач (195 тыс. рублей) и плато Бермамыт (370 тыс. рублей).

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