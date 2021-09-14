Море уже холодное, а снег еще не скоро. Куда поехать и чем заняться осенью, если все грибы в окрестных лесах уже собраны или вовсе не обнаружены? Конечно, в горы! Осенние выходные (а впрочем, и будни) на курорте «Роза Хутор» могут стать самым запоминающимся событием сезона, и вот почему. Курорт предлагает испытать экстремальные (и не очень) развлечения. Здесь есть родельбан, стеклянный мост над пропастью и медитативные прогулки по горам. Ночные виражи на родельбане Представьте: вы в горах, солнечный день, облака лишь кое-где касаются лесистых склонов. Вы садитесь в сани и… летите на скорости вниз, восхищаясь открывающимися видами. Это и есть аттракцион родельбан — спуск на горных санях по рельсовому треку. Сейчас он заиграл новыми красками: совсем недавно его оснастили анимированной ночной подсветкой. Это дает феерические ощущения при спуске в темное время суток. Говорят, будто портал в космос открывается!

Сани родельбана совершают спуск без дополнительных механизмов — скорость создают естественные перепады высот и запас кинетической энергии. Для спуска аттракцион оборудован открытыми тележками и похож на смесь бобслея и американских горок. Только скорость у родельбана все же максимум 40 км/ч и ход гораздо более плавный. Отчасти это связано с тем, что родельбаны вписывают в природный рельеф, лишь подчеркивая имеющиеся перепады высот, но не создавая их искусственно. К тому же скорость движения можно контролировать ручным тормозом, что обеспечивает дополнительную безопасность и позволяет меньше волноваться на спусках. На санях родельбана обычно можно кататься вдвоем (не тяжелее 150 кг в сумме). В основном так катаются с детьми, потому что в возрасте с 5 до 17 лет на трассу можно только со взрослыми. В первый раз на треке многие притормаживают на поворотах и особо крутых спусках. Поэтому большинство пассажиров обычно хотят сразу же повторить спуск — на этот раз прокатившись смелее и быстрее. Аттракцион абсолютно безопасен: все пассажиры пристегиваются ремнями, на крутых поворотах и возвышенных участках стоят защитные сетки.

Челябинский метеорит и чайная церемония по-бурятски: Гид по этнокомплексу «Моя Россия» курорта «Роза Хутор»

Но лучше отправиться на второй круг не сразу, а после заката. В этом году на родельбане «Роза Хутор» установили многоцветную анимированную подсветку из сотен ламп, так что теперь он доступен и в вечернее время. В честь этого до 30 сентября действует акция «Ночные виражи», по которой можно совершить подъем и спуск в Горную Олимпийскую деревню на канатной дороге «Олимпия» и один круг на родельбане с 18:30 за 1550 рублей за двоих — взрослого и ребенка до 14 лет. Правда, и до установки иллюминации родельбан получил признание как самый популярный аттракцион курорта зимой 2020/2021. Какие еще экстрим-развлечения есть на курорте? Прозрачный мост над пропастью На Роза Пик (2320 метров над уровнем моря) установлены три подвесных моста. Самый длинный (115 метров) открыт только летом, два других доступны туристам круглый год. Это малый мост в 72 метра и недавно открытый — с прозрачными ступенями — протяженностью 32 метра. Главным отличием «стеклянного» моста на «Роза Хутор» считается его подвижность, что добавляет эмоций и адреналина во время прогулки по нему. Для прохода по всем мостам гостей экипируют специальным страховочным снаряжением.

Канатная переправа вдоль реки Троллей «Полет орла» — это веревочный спуск длиной 240 метров. С его помощью можно пролететь над бурлящей горной рекой Мзымтой и увидеть Роза Долину с высоты птичьего полета. Старт спуска находится в начале Тропы Здоровья.

Качели над облаками Испытать ощущение полета можно и на высокогорных качелях. Они установлены прямо на краю ущелья на смотровой площадке Роза Пик. Создатели аттракциона построили опоры с запасом прочности, выдерживающим нагрузку в 3 тонны, притом что максимальный вес катающегося не должен превышать 110 кг. Добраться до аттракциона можно на канатках «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс».

Вейкбординг и сапсерфинг «Роза Вейк Парк» — это горное озеро с летними активностями, доступными теплой осенью. Здесь можно освоить такие нетривиальные виды, как вейкбординг и сапсерфинг. Для этого парк оборудован двумя реверсивными установками (лебедками), которые подходят как для обучения новичков катанию на вейкборде, так и для продвинутых райдеров — с фигурами для трюков (BigBoss, Rooftop, два кикера XL). Занятия проходят под руководством опытных инструкторов.

Веревочный городок в «Йети Парке» Высокогорный семейный парк развлечений «Йети Парк» в лесной зоне «Йети Джунгли» предлагает пять маршрутов — здесь можно развить сноровку, ловкость и научиться правильному обращению с защитной экипировкой. Дети находятся под постоянным присмотром инструкторов, а взрослые могут почувствовать себя детьми и испытать массу эмоций на высотных переправах, мостиках и подвесных платформах.

Пешие прогулки Помимо экстремальных развлечений «Роза Хутор» славится разнообразием пеших троп в горах — на курорте их 13. На сайте можно выбрать маршрут, ориентируясь на уровень сложности или количество природных достопримечательностей в пути. Если повезет, вам встретятся даже дикие обитатели этих мест, например трепетные серны. Общая протяженность доступных троп для трекинга — 100 км. Гости курорта любят посещать парк водопадов «Менделиха» с семью живописными водопадами, в числе которых — самый высокий в окрестностях Сочи «Золотой» (77 метров). Маршрут на 4 км занимает 4,5 часа. Многие маршруты доступны только с гидом, для самостоятельного похода курорт расписал подробные советы по экипировке и поведении при встрече с животными. Важно помнить, что всегда нужны удобная обувь и защита от солнца. И да, разбрасываться остатками еды, оставлять прочий мусор в горах не стоит не только из-за заботы о природе, но и ради собственной безопасности.