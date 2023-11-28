Разрушительная красота. Показываем шторм века глазами фотографов Анапы, Новороссийска и Туапсе

Краснодарский край

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  • Широкая Балка © Фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/album19724672_299683526
    Широкая Балка © Фото Tateshi Yokotaishi https://vk.com/album19724672_299683526

Юга.ру собрали кадры южных фотографов, которые запечатлели последствия масштабного урагана на Черноморском побережье

В Краснодарском крае и Крыму с 26 по 27 ноября бушевала стихия. Ураган повалил деревья, снес кровли домов, повредил газовые трубы и ЛЭП. В Сочи из-за непогоды на полдня встали поезда и рухнул трехэтажный дом. В Анапе сухогруз из Центральной Америки сел на мель.

В Краснодарском крае и Крыму ликвидируют последствия шторма:

В Крыму во время урагана без электричества остались более 500 тысяч человек, а в Севастополе шторм погубил 800 животных, обитающих в аквариуме на берегу моря.

Юга.ру собрали снимки фотографов Краснодарского края, которые поделились в соцсетях кадрами последствий векового шторма.

Напомним, что в Сочи до конца дня 28 ноября возможны смерчи над морем.

Анапа Новороссийск Погода Сочи

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