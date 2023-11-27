На побережьях Краснодарского края и в Крыму бушевал ураган. Показываем последствия непогоды

В Краснодарском крае и Крыму бушевала непогода. В регионах из-за урагана пострадали дома, некоторые жители остались без электричества

С 26 по 27 ноября в районе Анапа-Новороссийск-Геленджик до Джубги прогнозировали сильное волнение моря. Высота волн могла достигать восьми метров, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Сейчас в регионе действует семь штормовых предупреждений— в 43 муниципалитетах возможен подъем уровня рек и очень сильный ветер.

27 ноября пресс-служба мэрии Анапы рассказала , что сейчас на курорте устраняют последствия непогоды. В городские службы поступило 27 сообщений о поваленных деревьях. Ветер сорвал и часть кровли с пятиэтажного дома на улице Ленина. Площадь повреждения — около 500 кв. м. Обломки упали на придомовую территорию, погибших и пострадавших нет. На курорте понедельник, 27 ноября, объявили выходным для детсадов, школ и учреждений допобразования.

По данным мэрии Новороссийска, в селе Широкая Балка перекрыли дорогу из-за подтоплений дороги. Также в переулке Трудовом сошел сель на территорию частного дома, повредив подпорную стену и забор. Юга.ру выяснили , что подобных стихийных бедствий в городе не было с 2007 года.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, в Темрюкском районе ветер сорвал около 50 метров кровли. Погибших и пострадавших нет. Напомним, что последний раз страшное наводнение настигало Темрюк в 1969 году. Тогда стихия уничтожила целые улицы и поселки.

Пресс-служба мэрии Сочи рассказала о ликвидации последствий ночного шторма. В поселке Лоо деревья упали на железнодорожные пути, повредив ЛЭП. Движение поездов временно приостанавливали. Сейчас укрепляют участок пути. В самом Сочи ураган повалил более 70 деревьев. На курорте пострадали остановки, кровли домов, повредились четыре газовые трубы без утечки топлива.

В Крыму ночью также бушевал ураган. По данным оперштаба республики, за сутки там подтопило 93 жилых дома, 100 гостевых домов и два подвала многоэтажек в Евпатории и Сакском районе. В пяти домах с населением 260 человек нарушено теплоснабжение, ремонт проводит 81 бригада.

Всего в Крыму эвакуировали 311 человек, из них 43 ребенка. В пунктах временного размещения находятся 71 человек. По состоянию на 9:17 27 ноября из-за шторма пострадали семь человек, двое из них госпитализированы. Один житель пропал без вести.

Также советник главы республики Олег Крючков отметил в своем телеграм-канале, что без света остались почти 500 тысяч жителей.



Власти Крыма сообщили, что республиканский общественный транспорт 27 ноября работает в режиме выходного дня.