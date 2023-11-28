В Краснодарском крае и Крыму ликвидируют последствия шторма. Показываем обстановку на побережье

В Ейском районе жителей из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения. По состоянию на утро 28 ноября, они уже вернулись в свои жилища. В Ейске, станицЕ Должанской и поселке Ясенская Переправа подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов. В границах Ясенской переправы и станицы Должанской, а также в Славянском районе и Горячем Ключе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Спасатели, коммунальщики и волонтёры убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры на побережье Черного моря.

На одну из остановок в Адлере упало дерево. В тот момент в ней находились люди, обошлось без жертв.

Также на улице Кленовой в Сочи упало сухое дерево, перекрыв дорогу и оборвав провода.

Сочинский фотограф сделал снимки последствий бури на набережной Адлера и в Хостинском районе.

Также в Сочи на берегу моря в поселке Лоо во время урагана обрушился трехэтажный дом. Здание представляет из себя шестисекционный эллинг. В результате происшествия никто не пострадал.

В хуторе Полковничий Туапсинского района размыло дорогу, из-за чего он оказался обесточен. На место происшествия выехала тяжёлая техника.

Из-за ураганного ветра замкнуло проводку в одном из домов в станице Голубицкой, начался пожар.

Во время мегашторма в Севастополе был уничтожен уникальный устричный спат. Около 800 тыс. мальков унесло в открытое море.

До четырёх увеличилось количество погибших в результате непогоды. В районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним театром в Сочи обнаружили тело мужчины, которому на вид около 40 лет. В результате шторма в Крыму утонул 50-летний Олег, который отправился посмотреть волны на пляж у рынка «Русич» в селе Морское.

В Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма, погиб член экипажа судна Kavkaz 1. Тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске и Геленджике ночью 28 ноября выпал снег. Улицы Сочи засыпало градом.