В Краснодарском крае и Крыму ликвидируют последствия шторма. Показываем обстановку на побережье
В Краснодарском крае и Крыму 25-26 ноября бушевала непогода
Спасатели, коммунальщики и волонтёры убирают ветки и мусор, расчищают дороги, восстанавливают разрушенные объекты инфраструктуры на побережье Черного моря.
В Ейском районе жителей из-за угрозы подтоплений эвакуировали в пункты временного размещения. По состоянию на утро 28 ноября, они уже вернулись в свои жилища. В Ейске, станицЕ Должанской и поселке Ясенская Переправа подтоплены 220 придомовых территорий, в том числе 15 домов. В границах Ясенской переправы и станицы Должанской, а также в Славянском районе и Горячем Ключе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.
Сильно пострадала Приморская набережная Сочи. Шторм полностью разрушил заведение «Мидийное место».
На одну из остановок в Адлере упало дерево. В тот момент в ней находились люди, обошлось без жертв.
Также на улице Кленовой в Сочи упало сухое дерево, перекрыв дорогу и оборвав провода.
Сочинский фотограф сделал снимки последствий бури на набережной Адлера и в Хостинском районе.
Пляжи Сочи закрыты из-за 6-балльного шторма. Высота волн достигает четырех метров.
На участке Лазаревская — разъезд Водопадный произошёл подмыв насыпи железной дороги. Специалисты продолжают укреплять разрушенный участок. Поезда пустили по одному пути.
Также в Сочи на берегу моря в поселке Лоо во время урагана обрушился трехэтажный дом. Здание представляет из себя шестисекционный эллинг. В результате происшествия никто не пострадал.
В хуторе Полковничий Туапсинского района размыло дорогу, из-за чего он оказался обесточен. На место происшествия выехала тяжёлая техника.
Из-за ураганного ветра замкнуло проводку в одном из домов в станице Голубицкой, начался пожар.
Во время мегашторма в Севастополе был уничтожен уникальный устричный спат. Около 800 тыс. мальков унесло в открытое море.
До четырёх увеличилось количество погибших в результате непогоды. В районе гостиницы «Жемчужина» рядом с Зимним театром в Сочи обнаружили тело мужчины, которому на вид около 40 лет. В результате шторма в Крыму утонул 50-летний Олег, который отправился посмотреть волны на пляж у рынка «Русич» в селе Морское.
В Керченском проливе от сильной травмы таза, полученной в результате шторма, погиб член экипажа судна Kavkaz 1. Тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске и Геленджике ночью 28 ноября выпал снег. Улицы Сочи засыпало градом.