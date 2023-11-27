РЖД восстановили движение на берегу Черного моря. Пассажиры провели полдня в стоящих поездах под Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жители Ростовской области из-за шторма в Черном море застряли в поезде под Сочи

Пассажирка Екатерина Быкадорова рассказала donnews, что 26 ноября железнодорожный состав выехал по расписанию в 20:22 из Адлера. Ночью 27 ноября недалеко от посёлка Лазаревское в её вагоне отключили электричество, стало прохладно. Горячая вода и туалеты работали только в двух вагонах из всего состава.

Она добавила, что запасов еды почти ни у кого не было, а ресторан не работал из-за отключенного электричества. Сойти с поезда пассажиры не могли, так как он застрял на перегоне, а не на станции.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, на участке Лазаревская — разъезд Водопадный произошёл подмыв насыпи железной дороги. Днем 27 ноября стало известно, что по одному пути движение открыли. Всего задержались 27 пассажирских поездов дальнего следования.

В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети.

Напомним, на побережьях Краснодарского края и в Крыму на прошедших выходных бушевал ураган. Не обошлось без жертв, несколько человек погибли.

Из-за непогоды сильно пострадал севастопольский аквариум, расположенный на берегу моря. У берегов Анапы сел на мель сухогруз из Центральной Америки. В Сочи обрушился трехэтажный дом.

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