РЖД восстановили движение на берегу Черного моря. Пассажиры провели полдня в стоящих поездах под Сочи

Жители Ростовской области из-за шторма в Черном море застряли в поезде под Сочи

Пассажирка Екатерина Быкадорова рассказала donnews, что 26 ноября железнодорожный состав выехал по расписанию в 20:22 из Адлера. Ночью 27 ноября недалеко от посёлка Лазаревское в её вагоне отключили электричество, стало прохладно. Горячая вода и туалеты работали только в двух вагонах из всего состава.

Она добавила, что запасов еды почти ни у кого не было, а ресторан не работал из-за отключенного электричества. Сойти с поезда пассажиры не могли, так как он застрял на перегоне, а не на станции.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, на участке Лазаревская — разъезд Водопадный произошёл подмыв насыпи железной дороги. Днем 27 ноября стало известно, что по одному пути движение открыли. Всего задержались 27 пассажирских поездов дальнего следования.

В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети.

Напомним, на побережьях Краснодарского края и в Крыму на прошедших выходных бушевал ураган. Не обошлось без жертв, несколько человек погибли.

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