В ночь на 27 ноября шторм выбросил на мель под Анапой сухогруз из Белиза

Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 26 ноября. После этого сухогруз дрейфовал к берегу и сел на мель в 01:00 27 ноября. Сейчас судно стоит недалеко от берега на ровном киле — то есть его носовое и кормовое углубления одинаковы.

По данным федерального агентства, судно находилось на погрузке ячменя для Египта в морском порту Тамань. Получив штормовое предупреждение, корабль перешел на якорную стоянку.

Телеграм-канал «Росморречфлот» сообщил , что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сел на мель у поселка Витязево.

Позже телеграм-канал агентства сообщил подробности. Члены экипажа — 21 гражданина Сирии, Индии и Египта — не пострадали. К 9:30 состояние судна нормальное, течи нет. До начала шторма судно успели загрузить 2,8 тысячами тонн ячменя.

Ведомство уточнило, что «аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода».