Сухогруз из Центральной Америки сел на мель у берегов Анапы. На нем 21 человек и 2,8 тыс. тонн ячменя

Краснодарский край

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  • Сухогруз Blue Shark под Анапой © Фото Олега Афонина
    Сухогруз Blue Shark под Анапой © Фото Олега Афонина

В ночь на 27 ноября шторм выбросил на мель под Анапой сухогруз из Белиза

Телеграм-канал «Росморречфлот» сообщил, что сухогруз Blue Shark под флагом Белиза сел на мель у поселка Витязево.

По данным федерального агентства, судно находилось на погрузке ячменя для Египта в морском порту Тамань. Получив штормовое предупреждение, корабль перешел на якорную стоянку.

Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 26 ноября. После этого сухогруз дрейфовал к берегу и сел на мель в 01:00 27 ноября. Сейчас судно стоит недалеко от берега на ровном киле — то есть его носовое и кормовое углубления одинаковы.

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Позже телеграм-канал агентства сообщил подробности. Члены экипажа — 21 гражданина Сирии, Индии и Египта — не пострадали. К 9:30 состояние судна нормальное, течи нет. До начала шторма судно успели загрузить 2,8 тысячами тонн ячменя.

Ведомство уточнило, что «аварийно-спасательная операция начнется, как только позволит погода».

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2018 года у берегов Геленджика на мель сел сухогруз Rio. Он находится там до сих пор.

Анапа Порты Происшествия Судоходство Черное море

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