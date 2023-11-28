В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи над морем

Краснодарский край

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  • Смерч © фото Tulen Travel, unsplash.com
    Смерч © фото Tulen Travel, unsplash.com

Жителей Сочи предупредили о смерчах

Специалисты Гидрометцентра Сочи предупредили жителей об опасности возникновения смерчей над морем до конца дня 28 ноября. По данным метеорологов, смерчи могут образоваться вдоль всей береговой линии курорта — от Магри до Веселого.

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По данным синоптиков, 28 ноября в Сочи будет идти дождь «со снежной крупой». Утром на курорте шел град, мы писали об этом здесь. Воздух прогреется до 10 ˚С.

Напомним, на юг России обрушилась непогода, о последствиях мощного шторма, ливней и ветра Юга.ру писали здесь. Стихия унесла несколько жизней.

Погода Сочи Черное море Штормовые предупреждения

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