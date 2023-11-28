В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи над морем
Жителей Сочи предупредили о смерчах
Специалисты Гидрометцентра Сочи предупредили жителей об опасности возникновения смерчей над морем до конца дня 28 ноября. По данным метеорологов, смерчи могут образоваться вдоль всей береговой линии курорта — от Магри до Веселого.
Мэрия Сочи просит жителей и гостей города воздержаться от пребывания у воды. В случае чрезвычайной ситуации звонить с мобильных телефонов по номеру 112.
По данным синоптиков, 28 ноября в Сочи будет идти дождь «со снежной крупой». Утром на курорте шел град, мы писали об этом здесь. Воздух прогреется до 10 ˚С.
Напомним, на юг России обрушилась непогода, о последствиях мощного шторма, ливней и ветра Юга.ру писали здесь. Стихия унесла несколько жизней.
Сегодня, 09:01Продать товар, найти уточку, снять квартиру
Три человека рассказали, как пользуются безопасными фишками Авито
Сегодня, 16:15 РекламаПодарки и призы к Новому году 2024
Рассказываем о новогодней акции «Создавайте праздник как в детстве»