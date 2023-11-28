В Сочи до конца дня прогнозируют смерчи над морем

Специалисты Гидрометцентра Сочи предупредили жителей об опасности возникновения смерчей над морем до конца дня 28 ноября. По данным метеорологов, смерчи могут образоваться вдоль всей береговой линии курорта — от Магри до Веселого.

Мэрия Сочи просит жителей и гостей города воздержаться от пребывания у воды. В случае чрезвычайной ситуации звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

По данным синоптиков, 28 ноября в Сочи будет идти дождь «со снежной крупой». Утром на курорте шел град, мы писали об этом здесь. Воздух прогреется до 10 ˚С.