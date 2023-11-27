В Севастополе из-за шторма погибли 800 тропических животных в аквариуме

Предыстория: 26 ноября у побережий Краснодарского края и Крыма начался сильный ураган. Шторм повалил деревья, смыл дороги и унес кровли домов. В Крыму более 500 тысяч жителей остались без электричества.

Из-за непогоды сильно пострадал аквариум, расположенный на берегу моря. Об этом 27 ноября собственник Юрий Кравцов сообщил «РИА Новости». Около 40-50 видов животных погибли из-за термального удара — холодная морская вода погубила пресноводных. В основном пострадал третий зал, который находился со стороны моря. Его затопило на полтора метра, волны разрушили кровлю.

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«В этом зале тропические пресноводные животные четырех континентов, порядка 800 штук, 40-50 видов — Африка, Южная Америка, Камбоджа... Погибли панцирные щуки, которые у нас жили 20 лет, 11 штук, большие красивые пираньи — жили 15 лет», — поделился Кравцов.

Как рассказал директор, морская вода также затопила обогреватели, насосы и электрику. Сейчас в зале разбирают завалы. Ночью вели работы по откачке воды. Аквариум полностью восстановят не раньше апреля 2024 года.

«Это не первый шторм, который наносит такой ущерб аквариуму. В 2007 году был жесточайший шторм, который нанес непоправимый ущерб этому залу, так как он находится в трех метрах от уреза воды», — отметил он.

Напомним, что из-за шторма в Крыму погибли два человека.