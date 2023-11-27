В Сочи во время урагана обрушился трехэтажный дом. Кадры попали в соцсети
В Сочинском микрорайоне Лоо во время шторма рухнул трехэтажный дом
27 ноября в поселке Лоо ураган снес трехэтажное здаие. Как сообщает «Ъ-Кубань», под домом смыло землю, и жилье сразу обвалилось.
Читайте также:
В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что дом повредился только частично. По состоянию на 27 ноября пострадавших нет. В соцсетях пишут, что данное жилье сдавали туристам.
Ранее Юга ру писали о том, как с 26 по 27 октября в Краснодарском крае и Крыму бушевал ураган. Подробнее о последствиях непогоды читайте здесь.