Куда сходить на длинных выходных в Краснодаре. Культурные события 4-6 ноября

4 ноября

В Театре драмы можно посмотреть гастрольный спектакль «Огниво». Это сказка Андерсена о везучем солдате, который встретил в лесу ведьму, и она принесла ему богатство. Начало в 11:00. Стоимость билетов 300-800, купить можно по ссылке.

В Экоцентре (улица Одесская, 48В) состоится большой осенний своп. Участники смогут обменяться одеждой, обувью, сумками, книгами, музыкальными пластинками и растениями. Также в программе лекции и мастер-классы. Старт в 14:00, вход свободный.

В Одном театре (улица Коммунаров, 268, литер В) покажут пластический спектакль «Серая радуга». Постановка рефлексирует на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма. Начало в 20:30. Стоимость билетов 800-1200, купить можно по ссылке.

5 ноября

В филармонии (улица Красная, 55) состоится концерт «Девушка с контрабасом». Произведения Mambo Italiano, Libertango, ария Тоски из оперы Пуччини, I feel pretty из «Вестсайдской истории» Бернстайна, Could Have Danced All Night из мюзикла «Моя прекрасная леди», I Will survive Глории Гейнор и другие мелодии исполнит оперная и джазовая певица Ольга Ступина. Начало в 17:00. Стоимость билетов 300-800 рублей, купить можно по ссылке.

В культурном пространстве «Пустое место» (улица Зиповская, 5/33) состоится дискуссионный кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» о творчестве знаменитого аниматора. Начало в 17:00. Стоимость участия 900 рублей.