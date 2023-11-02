Куда сходить на длинных выходных в Краснодаре. Культурные события 4-6 ноября
Юга.ру подготовили обзор культурных и развлекательных событий, которые можно посетить в праздничные выходные с 4 по 6 ноября в Краснодаре
4 ноября
В Театре драмы можно посмотреть гастрольный спектакль «Огниво». Это сказка Андерсена о везучем солдате, который встретил в лесу ведьму, и она принесла ему богатство. Начало в 11:00. Стоимость билетов 300-800, купить можно по ссылке.
В Экоцентре (улица Одесская, 48В) состоится большой осенний своп. Участники смогут обменяться одеждой, обувью, сумками, книгами, музыкальными пластинками и растениями. Также в программе лекции и мастер-классы. Старт в 14:00, вход свободный.
В Одном театре (улица Коммунаров, 268, литер В) покажут пластический спектакль «Серая радуга». Постановка рефлексирует на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма. Начало в 20:30. Стоимость билетов 800-1200, купить можно по ссылке.
5 ноября
В филармонии (улица Красная, 55) состоится концерт «Девушка с контрабасом». Произведения Mambo Italiano, Libertango, ария Тоски из оперы Пуччини, I feel pretty из «Вестсайдской истории» Бернстайна, Could Have Danced All Night из мюзикла «Моя прекрасная леди», I Will survive Глории Гейнор и другие мелодии исполнит оперная и джазовая певица Ольга Ступина. Начало в 17:00. Стоимость билетов 300-800 рублей, купить можно по ссылке.
В культурном пространстве «Пустое место» (улица Зиповская, 5/33) состоится дискуссионный кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки» о творчестве знаменитого аниматора. Начало в 17:00. Стоимость участия 900 рублей.
Во Дворце водных видов спорта (улица Пригородная, 24) покажут шоу «Живая вода». Действие спектакля одновременно разворачивается в трех пространствах — на сцене, на воде и в воздухе. Начало в 17:00. Стоимость билетов 1000-2500 рублей, купить можно по ссылке.
Творческое объединение «22» приглашает посмотреть и обсудить драму «Сука-любовь». Действие происходит в Мехико в конце 1990-х годов. Автомобильная авария связывает героев трёх различных историй. Начало в 17:30, стоимость — пожертвования от 200 рублей. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72.
В кинотеатре «МОНИТОР СБС» завершится фестиваль аниме и K-pop. В финале можно посмотреть ленту «Дореми: В поисках волшебства» Ю Катамани и Дзюнъити Сато. Начало в 18:30. Стоимость билетов 450-480, купить можно по ссылке.
В краснодарском арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) состоятся два образовательных события. В 18:30 стартует лекция о психосоматике от Дмитрия Галтелова. Стоимость участия 500 рублей. В 19:00 можно будет посмотреть и обсудить с ведущим и другими зрителями исторический фильм «Фаворитка» о правлении королевы Анны. Стоимость 400 рублей. Купить билеты можно по ссылке.
В кинотеатре «Монитор на Красной площади» (улица Дзержинского, 100) можно будет оценить оперу «Травиата» об умирающей от неизлечимой болезни куртизанки. Это показ в рамках проекта «Волшебные вечера». Начало в 18:40. Стоимость билетов 600-650 рублей, купить можно по ссылке.
6 ноября
В Музыкальном театре (улица Красная, 44) покажут комическую оперу «Севильский цирюльник» по пьесе Пьера Бомарше. Начало в 17:00. Стоимость билетов 800-1500, купить билет можно по ссылке.
Кроме того, в арт-центре «Бронзовая лошадь» (улица Калинина, 291.) 4-5 ноября проведут маркет локальных брендов Avenue. Можно приобрести авторские украшения, одежду, обувь, сумки, сладости и кондитерские изделия, мыло ручной работы и другие косметические средства, изделия из бумаги ручного литья, парфюмерию. Начало в 12:00, вход свободный.
Официальную программу празднования Дня народного единства можно посмотреть по ссылке. Запланированы автопробег, концерты, выставки, экскурсии.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Геленджике 6 ноября стартует фестиваль южной кухни. Свои гастросеты будут представлять 45 заведений. В их составе — местные продукты и специалитеты.