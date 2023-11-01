В Краснодаре, Геленджике, Сочи и Ростове-на-Дону пройдет фестиваль южной кухни

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Геленджике с 6 по 26 ноября во второй раз пройдет фестиваль южной кухни

Свои гастросеты будут представлять 45 заведений. В их составе — местные продукты и специалитеты. Цена фестивального сета, который должен включать в себя четыре подачи, в любом из ресторанов-участников будет фиксированной — 1800 рублей.

В Краснодаре оценить мастерство местных поваров можно будет в заведениях «Угли-Угли», «Скотина», «Кубана Тоскана», «Архитектор», Studio 64, Hank, «Джимми Чу», «Томми Lee» и Don Bazilio.

В Ростове-на-Дону к участию присоединились «Макао», LUV, «1460», «Лариса Жарит» и Sisi, Di Pasta, «Матадор», «Месье Оливье», Age, «Высота 5642» и «39». Среди сочинских заведений значатся «Кашалот», D.O.M, «Баран-Рапан» и Fettuccine, «НаШтиле» и «Посейдон», Barceloneta, «Япона Мама» и «Хмели Сунели», BAIKAL и «Моя Звезда by Novikov», KAF-KAS, Giorgio Suluguni, Co-Co Chalet, Modus и «Сотерн».

В Геленджике попробовать гастросеты фестиваля можно в «Мясо и вино», Château de Talu, «Джимми Чу», Club House, «Тихие берега», «Геленджик» и «ФрендСи».

Как писали Юга.ру, в Карачаево-Черкесии на поляне Азау 3-5 ноября пройдет гастрокультурный фестиваль «Вкус Эльбруса». На свежем воздухе можно будет попробовать блюда национальной кавказской кухни из местных продуктов — мяса, овощей, фруктов и ягод. 

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