День народного единства в Краснодаре. Официальная программа

В этом году все события объединены слоганом «Народов много — Родина одна». К празднику город украсят российскими флагами, а в 11 точках установят арт-объекты в цветах триколора.

Так, стартует праздничная программа с этнографического диктанта, посвященного людям, проживающим на территории страны. Его жители и гости города напишут 3 ноября в Общественно-информационном центре (улица Красноармейская, 53). Здесь же с 12:00 до 15:00 пройдет интеллектуальная игра «Этноквиз».

На базе штаба «Пост №1» (улица Северная, 269) 3 ноября для ребят из молодёжных патриотических объединений проведут образовательный семинар «Россия — наш общий дом», на котором расскажут об истории возникновения праздника и его значимости.

4 ноября на Главной городской площади в 12:00 пройдет патриотическая акция. Краснодарцы выстроятся в букву Z и таким образом продемонстрируют свою поддержку и любовь к Родине. Стать участником мероприятия может любой желающий.