День народного единства в Краснодаре. Официальная программа
Обзор официальных мероприятий в Краснодаре, приуроченных к Дню народного единства 3-5 ноября
В этом году все события объединены слоганом «Народов много — Родина одна». К празднику город украсят российскими флагами, а в 11 точках установят арт-объекты в цветах триколора.
Так, стартует праздничная программа с этнографического диктанта, посвященного людям, проживающим на территории страны. Его жители и гости города напишут 3 ноября в Общественно-информационном центре (улица Красноармейская, 53). Здесь же с 12:00 до 15:00 пройдет интеллектуальная игра «Этноквиз».
На базе штаба «Пост №1» (улица Северная, 269) 3 ноября для ребят из молодёжных патриотических объединений проведут образовательный семинар «Россия — наш общий дом», на котором расскажут об истории возникновения праздника и его значимости.
4 ноября на Главной городской площади в 12:00 пройдет патриотическая акция. Краснодарцы выстроятся в букву Z и таким образом продемонстрируют свою поддержку и любовь к Родине. Стать участником мероприятия может любой желающий.
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В Выставочном зале боевой Славы (улица Береговая, 146) в этот день можно посетить тематические экскурсии. В парках и скверах краевого центра организуют выставки декоративно-прикладного искусства и художественных произведений местных авторов, мастер-классы и игровые программы. Торжественные мероприятия пройдут во всех городских домах культуры и библиотеках.
Не остались в стороне и местные парки. С 12:00 там будут выступать различные творческие коллективы.
5 ноября все желающие смогут присоединиться к автопробегу. Машины проедут по улицам краевого центра до «Красной Площади». По пути будет остановка у мемориального комплекса воинам-зенитчикам по улице Ставропольской. Сбор участников в 10:00 на парковке гипермаркета «Окей» (улица Мачуги, 2). Для участия необходимо заранее оставить заявку по телефону +7 (964) 896-07-17.
Как писали Юга.ру, в этом году День народного единства выпадет на субботу. Поэтому выходным днем сделали понедельник. Таким образом, граждане с рабочим графиком 5/2 будут отдыхать с 4 по 6 ноября.