В Краснодаре открылась выставка графики «Блюз над Парижем»

Проект представляет зрителям более 60 графических работ величайших художников 19-20 веков — Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных в техниках офорта, литографии и гелиогравюры. Произведения предоставили из частных коллекций Франции и США.

Все эти представители мира искусства работали в разных направлениях и стилях, однако всех связывает одно — Париж. Именно в этом городе раскрылся их талант.

В экспозицию вошли портреты Ренуара, работы Пикассо из так называемого «Калифорнийского альбома» и цветные офорты Массона из серии «Эпизоды».

«Объединение в рамках одного проекта работ трех гениев позволяет открыть не только грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками окружающего их мира», — считают в прес-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 10 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 150-300 рублей. Возрастное ограничение 12+.