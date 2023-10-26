В Краснодаре открылась выставка графики «Блюз над Парижем»

Краснодарский край

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  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского краевого выставочного зала

В Краснодарском краевом выставочном зале 26 октября открылась экспозиция «Блюз над Парижем»

Проект представляет зрителям более 60 графических работ величайших художников 19-20 веков — Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных в техниках офорта, литографии и гелиогравюры. Произведения предоставили из частных коллекций Франции и США.

Все эти представители мира искусства работали в разных направлениях и стилях, однако всех связывает одно — Париж. Именно в этом городе раскрылся их талант.

В экспозицию вошли портреты Ренуара, работы Пикассо из так называемого «Калифорнийского альбома» и цветные офорты Массона из серии «Эпизоды».

«Объединение в рамках одного проекта работ трех гениев позволяет открыть не только грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками окружающего их мира», — считают в прес-службе выставочного зала.

Экспозиция будет работать до 10 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 150-300 рублей. Возрастное ограничение 12+.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Турковы. Обратная перспектива. Личные истории и семейная память». Представлено более 100 произведений творческой династии пяти краснодарских художников: Николая, Эммы, Виктора, Наталии и Анастасии. 

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