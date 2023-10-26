В Краснодаре открылась выставка графики «Блюз над Парижем»
В Краснодарском краевом выставочном зале 26 октября открылась экспозиция «Блюз над Парижем»
Проект представляет зрителям более 60 графических работ величайших художников 19-20 веков — Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, выполненных в техниках офорта, литографии и гелиогравюры. Произведения предоставили из частных коллекций Франции и США.
Все эти представители мира искусства работали в разных направлениях и стилях, однако всех связывает одно — Париж. Именно в этом городе раскрылся их талант.
В экспозицию вошли портреты Ренуара, работы Пикассо из так называемого «Калифорнийского альбома» и цветные офорты Массона из серии «Эпизоды».
«Объединение в рамках одного проекта работ трех гениев позволяет открыть не только грани их творчества, но и смещение акцентов в сторону личностного восприятия художниками окружающего их мира», — считают в прес-службе выставочного зала.
Экспозиция будет работать до 10 декабря по адресу улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 150-300 рублей. Возрастное ограничение 12+.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко открылась выставка «Турковы. Обратная перспектива. Личные истории и семейная память». Представлено более 100 произведений творческой династии пяти краснодарских художников: Николая, Эммы, Виктора, Наталии и Анастасии.