В Краснодаре можно посетить кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ
    Кадр из мультфильма «Рыбка Поньо на утесе», реж. Хаяо Миядзаки, 2008 год © Скриншот трейлера из YouTube-канала iVideos, www.youtube.com/channel/UCs9tHGGpNjOMiCnbqTGA1PQ

В краснодарском культурном пространстве «Пустое место» 5 ноября состоится кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Курс встреч для тех, кто хочет лучше разбираться в работах культовых киностудий и индустрии в целом. Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.

Формат: вводная лекция, просмотр аниме «Унесенные призраками», подробная лекция и дискуссия.

Начало в 17:00. Стоимость участия 900 рублей, для школьников 600 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 969-28-25. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.

Афиша Искусство Кино Кинопрокат Лекции Образование отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре можно посетить кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»
В Сочи туристы потерпели бедствие на яхте. На помощь отправились спасатели
В Краснодарском крае потеплеет, но местами прогнозируют мокрый снег
В Краснодаре пройдет лекция об Иване Грозном
В Сочи и Анапе в октябре отдыхают почти 190 тыс. туристов
Жителям Сириуса предлагают протестировать беспилотное такси

Лента новостей

Реклама на сайте