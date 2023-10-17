В Краснодаре можно посетить кинолекторий «Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

Курс встреч для тех, кто хочет лучше разбираться в работах культовых киностудий и индустрии в целом. Режиссер Шура Виниченко расскажет, как определить авторский почерк, какие фильмы составляют золотую коллекцию, как выстраивается кадр и можно ли только по цветовой композиции понять идею.

Формат: вводная лекция, просмотр аниме «Унесенные призраками», подробная лекция и дискуссия.

Начало в 17:00. Стоимость участия 900 рублей, для школьников 600 рублей. Запись по телефону: +7 (918) 969-28-25. Культурное пространство «Пустое место» находится по адресу улица Зиповская, 5, корпус 33.