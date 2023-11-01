В краснодарском экоцентре состоится большой осенний своп

Краснодарский край

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  • © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру
    © Фото Яры Гуляевой, Юга.ру

В Экоцентре Краснодара 4 ноября состоится большой осенний своп

Участники смогут обменяться одеждой, обувью, сумками, книгами, музыкальными пластинками и растениями. Также в программе лекции «6 шагов к разумному гардеробу» и «Расхламление на Авито», мастер-классы по росписи вещей с помощью техник шелкографии и тай-дай.

Начало в 14:00, вход свободный. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48В. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ТРК «СБС Мегамолл» проходит фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программе кинопоказы новых и классических фильмов, любимые герои, ярмарка, конкурсы, косплей-шоу, дефиле.

С 1 по 15 ноября краснодарцы в онлайн-формате смогут посмотреть фильмы в рамках Фестиваля Европейского кино. В программе — самые заметные за последние несколько лет ленты стран ЕС.

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В краснодарском экоцентре состоится большой осенний своп
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