В краснодарском экоцентре состоится большой осенний своп

Участники смогут обменяться одеждой, обувью, сумками, книгами, музыкальными пластинками и растениями. Также в программе лекции «6 шагов к разумному гардеробу» и «Расхламление на Авито», мастер-классы по росписи вещей с помощью техник шелкографии и тай-дай.

Начало в 14:00, вход свободный. Экоцентр находится по адресу улица Одесская, 48В.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в ТРК «СБС Мегамолл» проходит фестиваль для поклонников аниме и K-pop. В программе кинопоказы новых и классических фильмов, любимые герои, ярмарка, конкурсы, косплей-шоу, дефиле.

С 1 по 15 ноября краснодарцы в онлайн-формате смогут посмотреть фильмы в рамках Фестиваля Европейского кино. В программе — самые заметные за последние несколько лет ленты стран ЕС.