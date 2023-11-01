В Новороссийске на праздничных выходных состоится фестиваль хамсы

На площади морского вокзала в течение трех дней для жителей и гостей города организуют различные развлекательные мероприятия. В программе выступления артистов и диджеев. Хэдлайнерами станут Линда и Сергей Бобунец.

Также посетителей ждут барабанное шоу, гастрономические конкурсы, дегустации и мастер-классы. Так, все желающие смогут научиться готовить форшмак, тар-тар, плов, брускетты и винегрет с хамсой.

Для детей будет организована специальная игровая зона с аттракционами и каруселями, для взрослых — ярмарочный дворик с товарами народных промыслов и ремесел, торговые ряды с продукцией от местных фермеров. Подробную программу можно найти по ссылке.