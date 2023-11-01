В Новороссийске на праздничных выходных состоится фестиваль хамсы
В Новороссийске 3-5 ноября пройдет ежегодный музыкально-гастрономический фестиваль черноморской рыбы «Хамса фест»
На площади морского вокзала в течение трех дней для жителей и гостей города организуют различные развлекательные мероприятия. В программе выступления артистов и диджеев. Хэдлайнерами станут Линда и Сергей Бобунец.
Также посетителей ждут барабанное шоу, гастрономические конкурсы, дегустации и мастер-классы. Так, все желающие смогут научиться готовить форшмак, тар-тар, плов, брускетты и винегрет с хамсой.
Для детей будет организована специальная игровая зона с аттракционами и каруселями, для взрослых — ярмарочный дворик с товарами народных промыслов и ремесел, торговые ряды с продукцией от местных фермеров. Подробную программу можно найти по ссылке.
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Напомним, в Новоросийске есть совершенно уникальная достопримечательность — памятник хамсе. Она воздает должное рыбе, уловы которой помогли горожанам выжить в голодные военные годы. Местный скульптор Александр Суворов создал из нержавейки переливающееся «облако» из тысяч рыбок, похожее на настоящий косяк и установленное на гранитном постаменте.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и Геленджике с 6 по 26 ноября во второй раз пройдет фестиваль южной кухни. Свои гастросеты будут представлять 45 заведений. В их составе — местные продукты и специалитеты.