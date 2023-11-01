Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Сука-любовь»

Творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 5 ноября посмотреть и обсудить драму «Сука-любовь» 2000 года

Действие происходит в Мехико в конце 1990-х годов. Автомобильная авария связывает героев трёх различных историй. Драму снял Алехандро Гонсалес Иньярриту («Выживший», «21 грамм», «Бьютифул», «Вавилон», «Бёрдмэн»). Лента номинировалась на премию Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке», но уступила победу картине «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

После показа зрители смогут обсудить увиденное на экране с ведущим мероприятия.

Начало в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 200 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26. Возрастное ограничение 18+.

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