При пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения. На восстановление леса нужны десятилетия
Крупный лесной пожар в Геленджике тушили двое суток. Сгорело много краснокнижных растений
Лесной пожар в Геленджике начался днем 29 августа. Как стало известно позднее, причиной стали действия местного жителя, на него завели уголовное дело. Тушить огонь было сложно из-за сильного ветра и сложного рельефа. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты и добровольцев. 31 августа мэр Геленджика сообщил, что пожар полностью потушили.
1 сентября глава Рослесхоза Иван Советников рассказал РИА Новости, что пострадавшую территорию обследуют, чтобы запланировать работы по восстановлению леса. Масштаб ущерба еще не оценили окончательно, но губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что лес будет восстанавливаться долго.
О том, что при пожаре погибло много краснокнижных растений, рассказал РИА Новости директор геленджикского «Сафари-парка» Николай Машинский. В первую очередь это можжевельник и пицундская сосна. В этой местности растет несколько видов можжевельника, на его восстановление нужны десятилетия. В «Сафари-парке», по его словам, есть можжевеловый питомник.
Также пожар затронул сосновый лес, высаженный здесь в 60-х годах прошлого века. По мнению Машинского, на то, чтобы лес вырос здесь в таком же виде, потребуется не менее 50 лет.
Юга.ру писали о том, что в августе 2020 года крупнейший лесной пожар произошел на Утрише. Здесь огонь распространился на площади более 120 га, его не могли потушить трое суток. Позже совокупный ущерб оценили в сумму около 1 млрд руб. Губернатор Краснодарского края и сотрудники Анапского лесничества обвиняли в произошедшем туристов-дикарей, а директора заповедника и его сына осудили за халатность и невыполнение обязанностей.
Позже заместитель директора по научной работе заповедника «Утриш» Ольга Быхалова рассказала, как идет восстановление популяции можжевельника, пицундской сосны и фисташки туполистной. По ее словам, здесь сохранились фитоценоз и биоценоз, то есть флора и фауна будут хорошо восстанавливаться в привычных климатических условиях. Огонь распространялся рукавами, то есть выгоревшие участки чередуются с теми, где растительность сохранилась, а значит семена будут распространяться и прорастать. Сосна подрастает уже сейчас, а вот можжевельник растет очень медленно, на то, чтобы лес пришел в состояние до пожара, может уйти до ста лет.