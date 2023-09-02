При пожаре в Геленджике погибли краснокнижные растения. На восстановление леса нужны десятилетия

Крупный лесной пожар в Геленджике тушили двое суток. Сгорело много краснокнижных растений

Лесной пожар в Геленджике начался днем 29 августа. Как стало известно позднее, причиной стали действия местного жителя, на него завели уголовное дело. Тушить огонь было сложно из-за сильного ветра и сложного рельефа. За утро 30 августа площадь пожара увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты и добровольцев. 31 августа мэр Геленджика сообщил, что пожар полностью потушили.

1 сентября глава Рослесхоза Иван Советников рассказал РИА Новости, что пострадавшую территорию обследуют, чтобы запланировать работы по восстановлению леса. Масштаб ущерба еще не оценили окончательно, но губернатор Вениамин Кондратьев написал в своем телеграм-канале, что лес будет восстанавливаться долго.

О том, что при пожаре погибло много краснокнижных растений, рассказал РИА Новости директор геленджикского «Сафари-парка» Николай Машинский. В первую очередь это можжевельник и пицундская сосна. В этой местности растет несколько видов можжевельника, на его восстановление нужны десятилетия. В «Сафари-парке», по его словам, есть можжевеловый питомник. Также пожар затронул сосновый лес, высаженный здесь в 60-х годах прошлого века. По мнению Машинского, на то, чтобы лес вырос здесь в таком же виде, потребуется не менее 50 лет.

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