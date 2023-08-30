В Геленджике горят 30 га леса. Пожар тушат два вертолета, спасатели и добровольцы

Краснодарский край

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  • © Кадр из видео ГУ МЧС Краснодарского края
    © Кадр из видео ГУ МЧС Краснодарского края

Лесной пожар в Геленджике пытаются потушить 400 человек и два вертолета

Пожар начался днем 29 августа. В министерстве природы Краснодарского края сообщили, что к вечеру площадь огня составила 15 га. За день с воздуха для тушения сбросили 135 тонн воды. 

По данным ГУ МЧС края, утром 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. С воздуха пожар тушат два вертолета Ми-8.

Обновлено в 08:56. Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет- амфибия Бе-200 МЧС России, сообщили в ведомстве.

Также в краевом МЧС отметили, что угрозы сафари-парку и объектам инфраструктуры нет. Никто не пострадал. То, что животные находятся в безопасности, подтвердили и в муниципальном центре управления города

Помочь в тушении пожара могут горожане, у которых есть ранцевые и лесные огнетушители. В администрации Геленджика отметили, что добровольцы должны быть подготовлены и желательно иметь опыт в тушении лесных пожаров. 

Ранее Юга.ру писали, что МЧС объявило на Кубани штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Как справиться с жарой и вести себя в лесу, можно прочитать в нашем материале.

Геленджик Лесное хозяйство МЧС Пожары

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