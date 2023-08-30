В Геленджике горят 30 га леса. Пожар тушат два вертолета, спасатели и добровольцы

Лесной пожар в Геленджике пытаются потушить 400 человек и два вертолета

Пожар начался днем 29 августа. В министерстве природы Краснодарского края сообщили, что к вечеру площадь огня составила 15 га. За день с воздуха для тушения сбросили 135 тонн воды.

По данным ГУ МЧС края, утром 30 августа площадь пожара достигла 30 га. Тушение осложняет сильный ветер до 30 м/с и сложный рельеф местности. С воздуха пожар тушат два вертолета Ми-8.

Обновлено в 08:56. Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет- амфибия Бе-200 МЧС России, сообщили в ведомстве.