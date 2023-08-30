Площадь пожара в Геленджике за утро увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты
Мэр Геленджика утром 30 августа сообщил, что в городе горят 118 га леса
В 9:20 в телеграм-канале мэра Геленджика Алексея Богодистова появилась информация о том, что площадь пожара в Геленджике составляет 118 га. МЧС России по Краснодарскому краю в 6:30 сообщало, что горят 30 га леса.
В МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200. Он вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону.
Обновлено в 10:00. Позже в ведомстве уточнили, что на помощь отправили два самолета.
Глава города уточнил, что в ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 человек. Помощь также оказывают подготовленные экипированные добровольцы.
Как писали Юга.ру, пожар начался днем 29 августа. В министерстве природы Краснодарского края сообщили, что к вечеру площадь огня составила 15 га. За день с воздуха для тушения сбросили 135 тонн воды.