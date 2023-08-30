Площадь пожара в Геленджике за утро увеличилась с 30 до 118 га. К тушению привлекли самолеты

В 9:20 в телеграм-канале мэра Геленджика Алексея Богодистова появилась информация о том, что площадь пожара в Геленджике составляет 118 га. МЧС России по Краснодарскому краю в 6:30 сообщало, что горят 30 га леса.

В МЧС России сообщили, что к тушению пожара привлекли самолет-амфибию Бе-200. Он вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону.

Обновлено в 10:00. Позже в ведомстве уточнили, что на помощь отправили два самолета.