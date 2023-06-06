Диана Арбенина сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Новая дата выступления в Краснодаре неизвестна
Концерты Дианы Арбениной перенесли на вторую половину июня
5 июня Диана Арбенина рассказала в своем телеграм-канале, что ее концерты переносятся на вторую половину месяца из-за состояния здоровья. Обновленные даты выступлений она пообещала сообщить на днях.
«Я очень надеялась что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», — поделилась артистка.
Напомним, что 31 мая представители «Ночных снайперов» опровергли отмену концерта в Краснодаре, который должен пройти 12 июня. При этом в справочной службе дворца спорта «Олимп» журналисту Юга.ру сообщили, что концерта Арбениной не будет.
Сама солистка призвала не распространять недостоверную информацию о ней и её деятельности. Также Арбенина заявила, что разделяет сложившуюся политическую ситуацию и остается со своими слушателями в России.
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