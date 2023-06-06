Диана Арбенина сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Новая дата выступления в Краснодаре неизвестна

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру
    © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

Концерты Дианы Арбениной перенесли на вторую половину июня

5 июня Диана Арбенина рассказала в своем телеграм-канале, что ее концерты переносятся на вторую половину месяца из-за состояния здоровья. Обновленные даты выступлений она пообещала сообщить на днях.

«Я очень надеялась что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», — поделилась артистка.

Напомним, что 31 мая представители «Ночных снайперов» опровергли отмену концерта в Краснодаре, который должен пройти 12 июня. При этом в справочной службе дворца спорта «Олимп» журналисту Юга.ру сообщили, что концерта Арбениной не будет.

Сама солистка призвала не распространять недостоверную информацию о ней и её деятельности. Также Арбенина заявила, что разделяет сложившуюся политическую ситуацию и остается со своими слушателями в России.

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В апреле стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации армии.

Ранее Юга.ру рассказывали об отмене концертов в Краснодаре и крае. Под запретом оказались многие исполнители, от молодежной Инстасамки до классика отечественной эстрады Валерия Меладзе и популярной рок-группы «Би-2».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни.

29 мая власти Краснодара официально запретили размещать в городе вывески на иностранных языках.

Афиша Концерты

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