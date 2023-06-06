Диана Арбенина сообщила о переносе концертов из-за состояния здоровья. Новая дата выступления в Краснодаре неизвестна

5 июня Диана Арбенина рассказала в своем телеграм-канале, что ее концерты переносятся на вторую половину месяца из-за состояния здоровья. Обновленные даты выступлений она пообещала сообщить на днях.

«Я очень надеялась что сила духа и состояние здоровья после падения позволят мне встать к началу нашего июньского тура. Но я не смогу сейчас сыграть дворцы спорта», — поделилась артистка.