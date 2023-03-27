Концерт Ани Лорак в Краснодаре отменили

Администрация Краснодара сообщила об отмене концерта украинской певицы Ани Лорак, который должен был состояться в кубанской столице 27 апреля во дворце спорта «Олимп»

23 марта о необходимости отменить выступление высказался Никита Изюмов. В СМИ его называют главой регионального отделения общества «Царьград».

«Будем обращаться во все инстанции с требованием отменить концерты Лорак», — заявил Изюмов.

Причиной сторонники отмены называют взгляды певицы, напоминая о её антивоенной публикации в запрещенной сети 1 марта 2022 года.

25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов назвал отмену мероприятия «неизбежной».

«Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас. Ни один предприниматель, актёр, певец или певица, которые имеют такую позицию относительно СВО, не будут здесь зарабатывать», — заявил глава городской администрации.

26 марта Ани Лорак опубликовала в своих соцсетях пост, в котором написала, что не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, она приносит свои извинения. Певица подчеркнула, что никогда не оказывала адресной военной помощи украинским вооруженным силам.

27 марта на сайте городской администрации появилась информация, что концерта Ани Лорак в Краснодаре не будет. Однако не указано, как можно сдать купленные билеты. А на сайте певицы их до сих пор можно приобрести.