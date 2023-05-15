Концерт «Би-2» в Сочи перенесли на неопределенный срок

В СМИ появилась информация, что концерта «Би-2»в Сочи в августе 2023 года не будет. В городе-курорте группу ждали еще летом 2022 года, тогда организаторы сообщили о переносе на год.

Как пишет «Коммерсантъ», солист коллектива Лева в соцсетях заявил о том, что никогда не вернется в Россию, затем сообщение было удалено. Так, по данным СМИ, музыкант ответил на вопрос подписчика о планах на концерты в России. Информация о переносе выступления в Сочи есть на сайте группы.