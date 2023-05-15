Концерт «Би-2» в Сочи перенесли на неопределенный срок

Краснодарский край

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  • Лева Би-2 © Фото Евгения Резника, Юга.ру
    Лева Би-2 © Фото Евгения Резника, Юга.ру

В афише группы напротив большинства запланированных в России концертов появилась пометка «перенос»

В СМИ появилась информация, что концерта «Би-2»в Сочи в августе 2023 года не будет. В городе-курорте группу ждали еще летом 2022 года, тогда организаторы сообщили о переносе на год.

Как пишет «Коммерсантъ», солист коллектива Лева в соцсетях заявил о том, что никогда не вернется в Россию, затем сообщение было удалено. Так, по данным СМИ, музыкант ответил на вопрос подписчика о планах на концерты в России. Информация о переносе выступления в Сочи есть на сайте группы.

  • © скриншот страницы сайта https://bdva.ru/
    © скриншот страницы сайта https://bdva.ru/

Сейчас «Би-2» гастролирует в США, в России ближайшим должен был стать концерт в Москве 10 июня. О его переносе информации на сайте пока нет, но, как сообщает «Коммерсантъ», в соцсетях солист группы писал, что продажа билетов на концерты в Москве, Сочи и Волгограде является «формальностью». На момент публикации новости страница для покупки билетов на концерт в Москве недоступна.

Напротив большинства концертов в России в афише стоит пометка «перенос».

  • © скриншот страницы сайта https://bdva.ru/
    © скриншот страницы сайта https://bdva.ru/

Официально о причинах отмены выступлений в России группа не сообщала, СМИ связывают решение с позицией музыкантов по СВО и отъездом из России.

Напомним, в 2023 году в Краснодаре и Сочи отменили несколько выступлений популярных артистов. Не состоялись концерты Инстасамки, Ани Лорак, Артура Пирожкова (Александра Реввы), Ярослава Евдокимова, группы Shortparis, Валерия Меладзе и группы «Алиса».

Афиша Концерты Музыка СВО Сочи

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Концерт «Би-2» в Сочи перенесли на неопределенный срок

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