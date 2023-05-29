Власти Краснодара официально запретили размещать в городе вывески на иностранных языках

С 1 сентября в Краснодаре нельзя будет размещать вывески на иностранных языках. Но не всем

На заседании Гордумы Краснодара 29 мая согласовали новые правила благоустройства. К ним относится запрет на использование иностранных языков и транслитераций. Правила вступят в силу 1 сентября.

Согласно решению, «иностранный язык — язык, народ-носитель которого проживает за пределами Российской Федерации, не относящийся к языкам народов Российской Федерации». Отмечается, что новые правила не относятся к товарным знакам.

«Использование в текстах и изображениях на информационных конструкциях символов и надписей на иностранных языках, а также транслитераций, за исключением случаев указания фирменных наименований юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности», — говорится в документе.

Ранее Юга.ру писали, что большое количество вывесок на иностранным языке мэр Краснодара Евгений Наумов посчитал не патриотичным. После этого городские власти решили официально запретить иностранные вывески и вынесли это на обсуждение с жителями.

Краснодарские предприниматели высказались об этом неоднозначно — кто-то сказал русские буквы не имеют модного стиля, а кто-то считает, что англоязычные названия стали звучать искусственно. Мнения можно прочитать здесь.