«Я никуда не уеду». Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру
    © Фото Екатерины Лызловой, Юга.ру

Диана Арбенина прокомментировала слухи об отмене её концертов

Представители группы «Ночные снайперы» опровергли отмену концерта в Краснодаре, который должен пройти 12 июня. Об этом сообщил «Ъ-Кубань» со ссылкой на пиар-менеджера Дианы Арбениной.

Сама вокалистка «Ночных снайперов» выступила с заявлением в котором призвала не распространять недостоверную информацию о ней и её деятельности. Также артистка заявила, что разделяет сложившуюся политическую ситуацию и остается со своими слушателями в России.

«Я никогда не комментирую фейки, но, видимо, тем самым я развязала руки всем этим невнятным Telegram-каналам, которые в погоне за кликабельностью пытаются дурить народ, выдавая свои фантазии за мои высказывания. Люди сейчас тонкие, реагируют и верят. Еще в апреле 2022 года я сказала, что я никуда не уеду, я остаюсь в своей стране с моим народом, с моей культурой», — сказала певица.

Организаторы концертов артистки сообщили, что её выступления в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде и Москве состоятся. При этом в справочной службе краснодарского дворца спорта «Олимп» журналисту Юга.ру сообщили, что концерта Арбениной 12 июня не будет

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Арбенину по статье о дискредитации армии. После этого в СМИ появилась информация, что возможной причиной отмены концертов могли стать проблемы со спиной у артистки.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре уже отменяли концеты. Под запретом оказались  Инстасамка, Валерий Меладзе, группы «Би-2» и «Грот».

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«Я никуда не уеду». Диана Арбенина заявила, что остается в России. Представители артистки опровергли отмену концерта в Краснодаре
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