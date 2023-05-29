В Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни

29 мая в администрации Краснодара прошла встреча депутата ЗСК Владислава Граф-Колесника, представителей мэрии и караоке-клубов. Обсуждали внесение изменений в работу караоке-систем Evolution и AST. Решили, что скорректировать репертуар караоке-клубов и других заведений попросят краевых законодателей.

Караоке система — специальное устройство, которое воспроизводит фонограмму без вокала и отображает текст композиции на экране. Компании Evolution и AST лидеры этого сегмента индустрии развлечений.

По сообщению официального портала мэрии, ранее соответствующую работу с развлекательными заведениями поручил провести глава города Евгений Наумов, чтобы «исключить инциденты».