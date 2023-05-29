В Краснодарском крае хотят исключить из репертуара караоке-клубов неправильные песни

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Мэрия Краснодара вместе с бизнесом попросит Заксобрание края скорректировать музыкальный репертуар

29 мая в администрации Краснодара прошла встреча депутата ЗСК Владислава Граф-Колесника, представителей мэрии и караоке-клубов. Обсуждали внесение изменений в работу караоке-систем Evolution и AST. Решили, что скорректировать репертуар караоке-клубов и других заведений попросят краевых законодателей.

Караоке система — специальное устройство, которое воспроизводит фонограмму без вокала и отображает текст композиции на экране. Компании Evolution и AST лидеры этого сегмента индустрии развлечений.

По сообщению официального портала мэрии, ранее соответствующую работу с развлекательными заведениями поручил провести глава города Евгений Наумов, чтобы «исключить инциденты».

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Напомним, 19 мая в соцсетях опубликовали видео, на котором посетители краснодарского караоке-клуба «Ля Мажор» поют и пляшут под песню Верки Сердючки «Гулянка». Позже в заведение пришла полиция. Администрация клуба заявила, что это «звукорежиссер не успел сориентироваться», а «с персоналом проведена разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем».

Присутствующие на встрече в администрации сошлись во мнении, что в этой ситуации необходим открытый диалог. «Законодательство не регламентирует список композиций для общественных заведений, мы основываемся на этических нормах. Давайте придем к резолюции, которую мы будем развивать на краевом уровне», — заявил депутат ЗСК Владислав Граф-Колесник

По итогам встречи решили создать рабочую группу. В неё войдут представители заинтересованных сторон. Группе предстоит наладить взаимодействие, чтобы решать возникающие вопросы.

Ранее Юга.ру рассказывали об отмене концертов в Краснодаре и крае. Под запретом оказались многие исполнители, от молодежной Инстасамки до классика отечественной эстрады Вария Меладзе и популярной рок-группы «Би-2».   

Напомним, также сегодня власти Краснодара официально запретили размещать в городе вывески на иностранных языках.

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