Гринпис: строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник

По его мнению, после их строительства в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах, которая станет новым Куршевелем, составив конкуренцию горам Италии, Франции и Швейцарии.

Во время обсуждения новой дороги на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма во время Восточного экономического форума президент страны Владимир Путин заявил, что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ.

В декабре правительство должно получить дорожную карту по организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР. Экологи забили тревогу, но председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов заявил, что соблюдение природоохранного законодательства в приоритете. Он предположил, что реализовывать транспортный проект не будут, игнорируя экологические нормы, и рекомендовал принять ряд дополнительных защитных мер, например, «зелёный стандарт» проекта.