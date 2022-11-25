Гринпис: строительство дороги из Архыза до Черного моря может разрушить Кавказский заповедник
В начале сентября вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил связать курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну автомобильной и железной дорогами
По его мнению, после их строительства в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах, которая станет новым Куршевелем, составив конкуренцию горам Италии, Франции и Швейцарии.
Во время обсуждения новой дороги на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма во время Восточного экономического форума президент страны Владимир Путин заявил, что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ.
В декабре правительство должно получить дорожную карту по организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР. Экологи забили тревогу, но председатель общественно-экспертного совета по национальному проекту «Экология» Рашид Исмаилов заявил, что соблюдение природоохранного законодательства в приоритете. Он предположил, что реализовывать транспортный проект не будут, игнорируя экологические нормы, и рекомендовал принять ряд дополнительных защитных мер, например, «зелёный стандарт» проекта.
На сайте Гринписа появился материал, в котором специалист-практик в природоохранном и смежном законодательстве Михаил Крейндлин выражает мнение, что соблюдение природоохранного законодательства в данном случае практически невозможно. По его словам, соединить курорты дорогами можно только разрезав ими Кавказский государственный природный биосферный заповедник. Это приведёт к тому, что нарушится среда обитания редких животных, включая переднеазиатского леопарда, занесённого в Красную книгу РФ. В ХХ веке этот вид кошачьих практически исчез с территории России, однако сейчас на Кавказе реализуют проект по восстановлению его популяции.
Центр восстановления краснокнижного леопарда на Кавказе открыли в 2007 году. Там впервые сформировали пару леопардов в неволе, получили потомство и подготовили котят к жизни вне заповедника. 15 июля 2016 года на волю вышли Ахун, Килли и Виктория. Теперь в честь этого события 15 июля празднуют День переднеазиатского леопарда.
Михаил Крейндлин напомнил, что федеральные законы «Об особо охраняемых природных территориях», «Об охране окружающей среды», «О животном мире» и положение о заповеднике запрещают такое строительство.
В этом материале Юга.ру показали, как выглядит Утриш через два года после пожара и как теперь попасть в закрытый заповедник.