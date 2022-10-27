Между Сочи и Лаго-Наки — автомобильная дорога, от Красной Поляны до Архыза — железная. Правительство планирует соединить горные курорты юга России

Адыгея, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Нина Зотина, ЮГА.ру
    © Нина Зотина, ЮГА.ру

В декабре правительство должно получить дорожную карту по организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, Адыгеи и КЧР

Минстрой, Минэкономразвития и Минтранс займутся проработкой вопроса организации транспортного сообщения между горными курортами Сочи, «Лагонаки» в Адыгее и «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Такое поручение дал ведомствам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он рассказал, что сейчас создаются два новых горнолыжных курорта. Это «Лагонаки» в Республике Адыгея и бальнеологический курорт «Долина Васта» как продолжение развития курорта «Роза Хутор».

«Соединение курортов горного кластера Сочи с будущим курортом «Лагонаки» прямой автотранспортной артерией создаст возможности для ускоренного развития туризма на юге России, в частности, в Республике Адыгея», — отметил Чернышенко.

Ещё одно направление интеграции — Карачаево-Черкесия. Для прямого сообщения между горными курортами Сочи и курортом «Архыз» проработают строительство железнодорожной ветки, рассказал Чернышенко.

По мнению вице-премьера все это поможет развитию экономики субъектов, а туристы получат новые возможности для отдыха.

Ответственные ведомства должны представить дорожную карту по развитию транспорта между курортами в правительство в декабре этого года.

Ранее Дмитрий Чернышенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что объем инвестиций в туристическую отрасль России до 2024 года составит около 1 трлн рублей.

В сентябре президент Путин говорил, что строительство автодороги, которая соединит курорты «Лаго-Наки», «Архыз» и «Красную Поляну», требует согласования с МВД и ФСБ. Тогда Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае реализации проекта новый горный кластер юга России войдет в пятерку крупнейших мировых курортов. 

Как писали ранее Юга.ру Ростехнадзор нашёл 13 нарушений при строительстве Западного обхода Краснодара.

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