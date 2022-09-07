Власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну

Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • Красная Поляна © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Красная Поляна © Фото Антона Быкова, Юга.ру

После строительства дороги, которая объединит Архыз, Лагонаки и Красную Поляну, в России появится одна из самых больших горнолыжных зон в мире

Горнолыжные курорты Лагонаки, Архыз и Красную Поляну может объединить дорога. Об этом проекте заявили на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма во время Восточного экономического форума.

После строительства дороги в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах.  Во время обсуждения проекта президент страны Владимир Путин заявил, что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ. 

«Предложение соединить транспортной связанностью Лагонаки, Архыз и Красную Поляну создаст такую зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты. Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции «Три долины»»,  — отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Три долины» — крупнейший в мире регион горнолыжного катания, который находится на границе Франции, Швейцарии, Италии. На нем расположены несколько курортов, наиболее известный из которых — популярный среди состоятельных россиян Куршевель.

Об объединении горнолыжных курортов в Сочи в единую систему в правительстве говорили еще несколько лет назад. В прошлом году соглашение о создании нового бальнеологического курорта подписали на ПМЭФ-2021. «Долину Васта» планируют построить в 2029 году. Курорт будет предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма. 

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