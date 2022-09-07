Власти планируют построить дорогу, которая соединит курорты Архыз, Лагонаки и Красную Поляну
После строительства дороги, которая объединит Архыз, Лагонаки и Красную Поляну, в России появится одна из самых больших горнолыжных зон в мире
Горнолыжные курорты Лагонаки, Архыз и Красную Поляну может объединить дорога. Об этом проекте заявили на заседании президиума госсовета по вопросам развития туризма во время Восточного экономического форума.
После строительства дороги в России появится одна из крупнейших в мире зон для катания на лыжах и сноубордах. Во время обсуждения проекта президент страны Владимир Путин заявил, что проект требует обязательного согласования в МВД и ФСБ.
«Предложение соединить транспортной связанностью Лагонаки, Архыз и Красную Поляну создаст такую зону катания, которая будет больше, чем крупнейшие мировые курорты. Мы войдем точно в пятерку крупнейших мировых курортов, будем больше, чем во Франции «Три долины»», — отметил на совещании вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«Три долины» — крупнейший в мире регион горнолыжного катания, который находится на границе Франции, Швейцарии, Италии. На нем расположены несколько курортов, наиболее известный из которых — популярный среди состоятельных россиян Куршевель.
Об объединении горнолыжных курортов в Сочи в единую систему в правительстве говорили еще несколько лет назад. В прошлом году соглашение о создании нового бальнеологического курорта подписали на ПМЭФ-2021. «Долину Васта» планируют построить в 2029 году. Курорт будет предназначен для оздоровительного, горнолыжного и экотуризма.