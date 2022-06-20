На двух пляжах Сочи появились горы мусора, зато ёще на одном — экостандарты
В микрорайоне Мамайка к берегу моря приплыли горы мусора, а в Дагомысе открыли экопляж
В городских пабликах Сочи появилось видео с пляжа «Куба», где отдыхающие купаются, практически разгребая мусор. В комментариях прикрепили такое же видео и с пляжа «Альбатрос». Это уже микрорайон Новый Сочи.
Как рассказали корреспонденту Юга.ру в администрации Сочи, с 18 июня и по настоящее время идет уборка сразу двух пляжей от мусора. Это «Куба» и «Ласточка», которая тоже находится в микрорайоне Мамайка.
«Арендаторы пляжных территорий занимаются уборкой, почему это произошло, официально заявить пока не можем», — рассказали в мэрии Сочи.
Пока мэрия устанавливает официальные причины происшествия, местные жители говорят, что такое иногда случается после шторма. Мусор в море могут принести и впадающие реки. Согласно данным Яндекс. Карты, рядом с пляжем «Куба» в море впадает только одна река — Псахе. Спускается она с гор, но пока доходит до Чёрного моря, протекает через густонаселенный микрорайон Сочи.
20 июня стало известно об открытии уже второго экологического пляжа в Сочи. В Дагомысе открыли набережную, реконструированную по экостандартам. Всю коммунальную инфраструктуру заменили. В рамках концепции «чистое небо» провода проложили под землей. На самом пляже установили мебель и инвентарь из переработанного пластика и урны для раздельного сбора отходов.