На двух пляжах Сочи появились горы мусора, зато ёще на одном — экостандарты

В микрорайоне Мамайка к берегу моря приплыли горы мусора, а в Дагомысе открыли экопляж

В городских пабликах Сочи появилось видео с пляжа «Куба», где отдыхающие купаются, практически разгребая мусор. В комментариях прикрепили такое же видео и с пляжа «Альбатрос». Это уже микрорайон Новый Сочи.

Как рассказали корреспонденту Юга.ру в администрации Сочи, с 18 июня и по настоящее время идет уборка сразу двух пляжей от мусора. Это «Куба» и «Ласточка», которая тоже находится в микрорайоне Мамайка.

«Арендаторы пляжных территорий занимаются уборкой, почему это произошло, официально заявить пока не можем», — рассказали в мэрии Сочи.

Пока мэрия устанавливает официальные причины происшествия, местные жители говорят, что такое иногда случается после шторма. Мусор в море могут принести и впадающие реки. Согласно данным Яндекс. Карты, рядом с пляжем «Куба» в море впадает только одна река — Псахе. Спускается она с гор, но пока доходит до Чёрного моря, протекает через густонаселенный микрорайон Сочи.