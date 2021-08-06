В Сочи нашли горы мусора в 300 метрах от моря

Краснодарский край

Распечатать

Активисты обнаружили незаконную свалку в водоохранной зоне недалеко от сочинского пляжа Красный штурм

Про незаконную свалку в Сочи в 300 метрах от моря рассказала на своем ютуб-канале журналист Анна Колмогорцева. Мусор свозят на землю неразграниченной государственной собственности. Коммерческую деятельность на участке ведет ООО «Оазис», осуществляя работу растворобетонного узла и размещая строительный мусор.

Свалку окружает лес, увидеть её с дороги почти невозможно. Слева от свалки находится земельный участок с категорией для строительства и эксплуатации лечебно-оздоровительного пансионата. Кроме того, участок попадает в зону с особым условием использования территорий  — водоохранную. Согласно п. 16 ст. 65 водного кодекса РФ, размещать там отходы запрещено.

Читайте также:

Журналистка рассказала, что бетонный завод работает незаконно, так как аренду на участок компания не оформляла. 3 августа Колмогорская вместе с экологом Евгением Витишко и активисткой Еленой Фисенко посетили свалку. В тот день там сгружала мусор компания «Чистый сервис». 

Складирование и перемещение мусорных отходов должно регулироваться схемой ТКО Краснодарского края. Формально за свалку отвечает краевой оператор  — «Крайжилкомресурс», сообщили активисты.

Накануне портал Юга.ру связался с Евгением Витишко. Тот признался, что не ожидал увидеть около моря свалку таких масштабов:

«Даже у нас в Туапсинском районе такого нет», — отметил эколог.

Одних из «руководителей» свалки сказал Витишко, что территория принадлежит ООО «Агат». При этом региональный оператор и люди, работающие в компании, не признались, что складируют отходы вне территориальной схемы. С владельцем соседнего участка, предназначенного для санатория, эколог не связывался.

Материалы по незаконной свалке передали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Вениамин Кондратьев Евгений Витишко Мусор Сочи ТБО

Новости

В Сочи нашли горы мусора в 300 метрах от моря
Кубанский боксер завоевал серебро на Олимпиаде в Токио и отказался носить медаль
Главу Росимущества Кубани и Адыгеи, который похитил из бюджета 65 млн рублей, приговорили к 8 годам колонии
Из изолятора в Подмосковье сбежали пятеро заключенных. Среди них — кубанец, обвиняемый в убийстве владельца «Мясной империи»
Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи из Краснодара, у которого нашли в кабинете 2,3 млн рублей
Под Краснодаром машина такси врезалась в грузовик. Оба автомобиля загорелись

Лента новостей

Реклама на портале