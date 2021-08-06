В Сочи нашли горы мусора в 300 метрах от моря
Активисты обнаружили незаконную свалку в водоохранной зоне недалеко от сочинского пляжа Красный штурм
Про незаконную свалку в Сочи в 300 метрах от моря рассказала на своем ютуб-канале журналист Анна Колмогорцева. Мусор свозят на землю неразграниченной государственной собственности. Коммерческую деятельность на участке ведет ООО «Оазис», осуществляя работу растворобетонного узла и размещая строительный мусор.
Свалку окружает лес, увидеть её с дороги почти невозможно. Слева от свалки находится земельный участок с категорией для строительства и эксплуатации лечебно-оздоровительного пансионата. Кроме того, участок попадает в зону с особым условием использования территорий — водоохранную. Согласно п. 16 ст. 65 водного кодекса РФ, размещать там отходы запрещено.
Журналистка рассказала, что бетонный завод работает незаконно, так как аренду на участок компания не оформляла. 3 августа Колмогорская вместе с экологом Евгением Витишко и активисткой Еленой Фисенко посетили свалку. В тот день там сгружала мусор компания «Чистый сервис».
Складирование и перемещение мусорных отходов должно регулироваться схемой ТКО Краснодарского края. Формально за свалку отвечает краевой оператор — «Крайжилкомресурс», сообщили активисты.
Накануне портал Юга.ру связался с Евгением Витишко. Тот признался, что не ожидал увидеть около моря свалку таких масштабов:
«Даже у нас в Туапсинском районе такого нет», — отметил эколог.
Одних из «руководителей» свалки сказал Витишко, что территория принадлежит ООО «Агат». При этом региональный оператор и люди, работающие в компании, не признались, что складируют отходы вне территориальной схемы. С владельцем соседнего участка, предназначенного для санатория, эколог не связывался.
Материалы по незаконной свалке передали губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву.