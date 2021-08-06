В Сочи нашли горы мусора в 300 метрах от моря

Про незаконную свалку в Сочи в 300 метрах от моря рассказала на своем ютуб-канале журналист Анна Колмогорцева. Мусор свозят на землю неразграниченной государственной собственности. Коммерческую деятельность на участке ведет ООО «Оазис», осуществляя работу растворобетонного узла и размещая строительный мусор.

Свалку окружает лес, увидеть её с дороги почти невозможно. Слева от свалки находится земельный участок с категорией для строительства и эксплуатации лечебно-оздоровительного пансионата. Кроме того, участок попадает в зону с особым условием использования территорий — водоохранную. Согласно п. 16 ст. 65 водного кодекса РФ, размещать там отходы запрещено.