Дорожники потребовали от мэрии Сочи решить проблему с мусором на автобусных остановках

ФКУ «Черноморье» 9 апреля сообщило СМИ, что власти Сочи не решают проблему с мусорными свалками на автобусных остановках трассы А-148 «Дублер Курортного проспекта»

Больше девяти месяцев в Хостинском районе по улице Метелёва около дома № 31 стихийно возникают свалки на автобусных остановках, а урны стоят переполненные. Причина происходящего — отсутствие там площадок или контейнеров для сбора отходов, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Дело в том, что автобусные остановки находятся на трассе федерального значения А-148 «Дублер Курортного проспекта», а за ее содержание отвечает ФКУ «Черноморье». Дорожники пытались привлечь внимание властей Сочи и Хостинского района к проблеме мусора на участке, однако ничего не вышло.

Так, 22 июня 2020 года дорожники направили письмо главе Сочи, в котором рассказали о проблеме и отсутствии контейнеров. В мэрии обращение проигнорировали. Как и второе, отправленное 25 августа. Третье письмо ФКУ «Черноморье» направило 25 февраля 2021 года.

Читайте также: Жители Сочи пожаловались на свалки в центре курорта после переноса контейнеров

18 марта администрация Сочи прислала ответ на обращение. В ответе говорилось, что в связи с отсутствием свободной площадки для размещения контейнеров, ввиду плотной жилой застройки и затрудненного проезда к домам по улице Метелёва, установка дополнительных контейнерных площадок не представляется возможной.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье» подчеркнули, что сочинские чиновники никакого альтернативного варианта решения проблемы не предложили.

31 марта дорожники отправили очередное обращение в администрацию Сочи и Хостинского района, в котором отметили, что ситуация со стихийными свалками не улучшилась.