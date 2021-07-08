После удара стихии с пляжей Сочи вывезли 3 тыс. тонн мусора

Напомним, в Сочи 5 июля произошли подъемы уровня четырех рек из-за сильного ливня, а жителей и гостей курорта готовили к возможной эвакуации. Во время непогоды в Сочи закрыли для посещения пляжи и объекты турпоказа.

На следующий день мэр города Алексей Копайгородский отчитался о ликвидации последствий стихии. По его данным, во время ливней также пострадали порядка 30 прибрежных территорий, но их уже расчистили на 70%.

8 июля Копайгородский написал в своем телеграм-канале , что «к утру Сочи вновь вернулся к своему привычному состоянию, столь любимому жителями и гостями курорта». Основные работы завершены, а за два дня с пляжных территорий вывезли около трёх тысяч тонн мусора.

Сейчас еще приводят в порядок несколько пляжей в поймах рек Хоста и Кудепста, которые наиболее пострадали от стихии, во всех районах идут санитарные мероприятия, рассказал чиновник.

Тем не менее, Юга.ру писали о том, что в Адлерском районе жители села Аибга оказались отрезанными из-за размытой дороги. Там с 5 июля нет проезда по автомобильной дороге, на которую сошли селевые массы.