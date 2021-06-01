В Краснодаре откроется инсталляция, сделанная из трёх тонн мусора

В краснодарском арт-пространстве «Колос» 5 июня откроется инсталляция Владимира Кандра «ВОЛНА»

Объект высотой 5,5 метра сделан из 3 тонн пластикового мусора, выброшенного Черным морем. Цель автора — обратить внимание на экологические проблемы в Краснодарском крае, России и мире. «Идея создания инсталляции пришла пришла мне во сне в мае прошлого года. Я сразу начал собирать пластиковый мусор в районе Бухты Инал и Джубги на берегах и в прилегающих к ним лесных зонах до сентября включительно. Черное море — одно из самых грязных в Европе. Считаю, что государство должно контролировать производство пластика, а покупатели — свое потребление и утилизацию отходов. На создание так называемого мусора, который выбрасывается, затрачено много ресурсов. Это большой труд, который превращается в отходы. Так не должно быть. Потом все это попадает в моря и реки, из-за мусора гибнут представители фауны. Кроме того, из-за продолжительного нахождения в воде пластик превращается в микропластик, который в итоге оказывается и в человеческом организме. Люди не задумываются, что все, то что они выбрасывают, им возвращается на столы, они это потребляют», — рассказал журналисту Юга.ру Владимир Кандр.

Инсталляция транспортабельна, разбирается на девять частей. Автор планирует демонстрировать свою работу в некоторых городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Геленджике, а также Европы, Америки и ОАЭ — соразмерно масштабу проблемы. Однако из-за пандемии коронавируса есть сложности с транспортировкой объекта за границу. В настоящее время ведутся переговоры с различными площадками, команда открыта для сотрудничества.

По словам Кандра, в команду создателей «ВОЛНЫ» вошли пять человек. Самое частое, что попадалось им на глаза при сборе материалов для инсталляции, — бутылки, манекены, брошенные коммерсантами после курортного сезона, строительный мусор. «Быт человека отражается на природе, есть даже целые мусорные острова. Окружающий мир не выдерживает нашего напора. Проблема налицо, любой житель края, выезжая в лес, увидит много стихийных свалок», — добавил Кандр.