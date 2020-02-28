Как раздельный сбор мусора экономит миллионы? Курорт «Роза Хутор» делится опытом

Чтобы радовать туристов ослепительным снегом и ландшафтами, недостаточно надеяться на погоду. Важно заботиться об экологии и экономии. Поэтому с 2016 года курорт «Роза Хутор» начал сортировать мусор, а в 2018 году создал собственную службу заготовки вторсырья. О том, как внедрять раздельный сбор отходов на высоте 2 тыс. метров над уровнем моря, порталу Юга.ру рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов. Это большое интервью стоит прочитать — оно действительно вдохновляет. Недавно вы сообщали, что с мая 2018 года по январь 2020-го курорт отправил на переработку 150 тонн картона и бумаги, 21 тонну стекла и 7 тонн пластика. Расскажите, из чего складываются эти объемы?

Дмитрий Колосов топ-менеджер курорта «Роза Хутор»

— Картонные коробки — самая популярная упаковка для закупок в сфере услуг. В быту мы вспоминаем о них только при переездах. Тогда в ближайшем магазине мы спрашиваем продавца, нет ли пары пустых коробок. Обычно они тут же находятся, ведь магазин рад от них избавиться. Магазинов на курорте немало. Вместе с кафе, ресторанами и отелями набирается около 200 мест, где ежедневно распаковывают картонные коробки. Это настоящий водопад картона. Вот свежие данные: за декабрь 2019 года и январь 2020-го мы собрали 34 тонны картона и бумаги и 3 тонны пластика , весь этот объем перехватили на пути к мусоровозу.

Бумага поступает из офисов, мы собираем ее рядом с устройствами для печати. А еще — неразобранные рекламные листовки и журналы . Да, эти реликты еще с нами. Надеюсь, скоро они останутся только в музеях . Пластик — это упаковочная пленка, полимерные ящики для фруктов и овощей и, конечно же, ПЭТ-бутылки.

Какую долю отходов, отправленных на переработку, гости выбросили сами? — На гостей приходится малая часть, ведь им недоступны контейнеры для мусора, а в номерах и на территории убирают наши сотрудники. Мы научились собирать перерабатываемые отходы при уборке в номерах отелей — в большинстве, но пока не во всех. Например, в апартаментах Valset гости живут в условиях, похожих на домашние, и готовят еду на собственных кухнях. Там постояльцы могут участвовать в раздельном сборе. Если, откликаясь на наш призыв, гости оставят утилизируемую упаковку рядом с ведром, то наши сотрудники передадут ее в службу заготовки вторсырья.

Хорошо, а как с гостями курорта, которые приезжают с экскурсиями или сами? — Тут работы еще непочатый край. Часто спрашивают — почему у вас нет раздельного сбора для гостей? На самом деле этот вопрос о том, почему у нас на променадах не стоят красивые разноцветные контейнеры, символизирующие этот самый раздельный сбор. Мы точно не будем начинать раздельный сбор с няшных разноцветных контейнеров . Бытует мнение, что чем их больше и чем они цветастее, тем лучше. Кстати, туристы резко критикуют урны для имитации «раздельного сбора отходов» на морском побережье — ведь они не выполняют никакой функции, кроме декоративной.

Сегодня большинство картонных коробок производится из картонных коробок Дмитрий Колосов

Неважно, какие контейнеры и где они. Важно наладить надежную передачу перерабатываемых отходов на утилизацию, а не в мусоровоз и на свалку. Эта цепочка — трудоемкое взаимодействие множества людей, перевалка, логистика и ответственность. Пока мы не считаем созданную на курорте цепочку столь прочной, чтобы вешать на нее раздельный сбор отходов на всей общедоступной территории курорта. Но развивая заготовку вторсырья, мы готовимся к масштабированию этих процессов. Сейчас раздельный сбор есть в ресторане «Берлога» на Роза Плато. Там гости выбирают между контейнерами для ПЭТ-бутылок или для прочих отходов. Скоро эта система появится в других ресторанах курорта — «Лес», «Варежка» и «Высота 2320». Посмотрим, как подход себя проявит, набьем шишки и расширим вовлечение гостей.

Как вовлекать гостей в сортировку? И как сделать так, чтобы в глазах людей благая цель не мешала основному — отдыху? — Постоянно говорят, мол, раздельному сбору отходов мешает низкая культура населения. Но сбор требует усилий — не только физических, но и умственных, организационных. Поэтому легче оправдываться надуманным человеческим фактором, продолжая демонстрировать квасной скепсис. На практике же люди готовы к раздельному сбору и заготовке вторсырья. Это увлекательная и доступная возможность проявить экологическую осознанность и разумную бережливость. Поэтому в путешествии ответственное обращение с отходами дополняет туристский опыт лишь положительно.

«Ноль отходов», или Как жить без мусора: Жители Краснодара и Ростова рассказали о личном опыте и лайфхаках

У курорта «Роза Хутор» собственная заготовка вторсырья. Почему нужна именно своя служба? — Потому что «Роза Хутор», как и весь горный кластер, расположен в 40 км от морского побережья и Большого Сочи. Там на обширном и доступном городском рынке работают сборщики вторсырья. У нас их не было, и мы приглашали приезжать с побережья. Для них эти 40 км — существенное транспортное плечо , если не отсекающее. Особенно когда ты предлагаешь им не несколько тонн вторсырья , собранного в одно место и спрессованного в кипы, а несколько кучек, раскиданных по горе на высотах от 560 до 2320 метров . Было тяжко — приходилось упрашивать сборщиков приехать и сопровождать их по обширной территории курорта. Еще больше усилий стоило сподвигнуть бизнесы курорта накапливать вторсырье и ждать визита сборщика с плавающей датой. Нам это надоело, и мы построили свою заготовку — бесперебойный и бесплатный сбор перерабатываемых отходов, производимых каждым из работающих на курорте бизнесов. Так намного удобнее: можно сегодня накапливать упаковку, зная, что завтра ее вывезут. Сервис получился очень органичным, и всем нравится. Подписать на него к началу этого сезона удалось почти все наше бизнес-сообщество.

Кто отвечает за непосредственную переработку отправленных «РХ» отходов? — Конечную переработку мы не отслеживаем, передавая собранное вторсырье скупщикам. И раз уж кто-то готов за него платить, то вряд ли ради отправки на свалку. Скупщики собирают картон и бумагу в более крупные партии и продают производствам, где из них делают ту же бумагу и картон разных сортов. Сегодня, например, большинство картонных коробок производится из картонных коробок. Средней картонажной фабрике нужны сотни тонн в сутки , так что спрос на вторсырье есть. Так же курсирует пластик — его скупают у мелких сборщиков в укрупненные партии, а при движении к переработке качество сырья повышают — с бутылок снимают крышки и этикетки, сортируют по цветам, дробят, гранулируют и т.д . В итоге сырье покупают производители синтетического волокна или нетканых материалов, а потребитель, в свою очередь, покупает изготовленную из них одежду, новые ящики для фруктов, геотекстильное полотно для земляных работ и многое другое. Из стекла выдувают новые бутылки, льют листовое стекло или делают отражатели для дорожной разметки.

Нам достаточно знать, что собранный мусор передан на рынок. Здесь лучшее средство — простая сделка, предметом которой выступает собранное вторсырье, а покупателем — лицо, заинтересованное в его дальнейшей перепродаже. Сложнее всего со стеклом. Его много, но оно столь малоликвидно, закупочная цена столь низка, а обращение с ним столь трудоемко, что, собрав 21 тонну стекла, мы освободили наших сборщиков от этой работы . Взамен мы заключили сделку с сочинской компанией — местным монополистом по стеклу, готовимся начать сбор. Нам придется доплачивать им за вывоз, но мы с них не слезем, пока не убедимся, что стекло с курорта доставлено переработчику.

С августа 2019 по январь 2020 года курорт сэкономил на удалении мусора 6,8 млн рублей. Получается, сбор не увеличивает расходы, а сокращает их? Объясните на конкретном примере. — Представьте, что у вас есть, например, кофейня. В ней вы продаете, скажем, напитки и не требующую приготовления еду — бублики и фрукты. Продаете хорошо, обороты растут. Ежедневно вам подвозят новые партии зерен, молока, сахара, бубликов и фруктов. Подвозят в коробках, иногда затянутых пленкой. После распаковки — гора коробок вперемешку с пластиком. Вы в запаре, клиентов много, и нет времени отправить это куда-либо, кроме мусорки. Каждый день вы грузите контейнер, а то и не один, с наполненными воздухом картонными коробками в мусоровоз, а потом оплачиваете счета за вывоз мусора.

Но если ваша кофейня на курорте «Роза Хутор», то весь картон, пластиковую пленку и полимерные ящики бесплатно заберут еще до того, как вы соберетесь от них избавляться. Единственное условие — картонные коробки надо разобрать и компактно уложить. Ведь несмотря на широту души, наши заготовщики не возят воздух. В итоге встречи с мусоровозом становятся реже, а расходы на вывоз — ниже. Сложно ли договариваться с отелями, ресторанами и магазинами? — Со всеми по-разному. Например, рядом отелей управляют международные операторы, у них есть стратегии устойчивого развития, и наша инициатива по сбору вторсырья им очень подходит. Но их процессы могут оказаться так изощренно организованы, а корпоративные стандарты — так жестки, что внедрение системы сбора вторсырья занимает больше времени и сил, чем хотелось бы. Иначе с небольшими кафе, которыми управляют местные предприниматели. Хоть для них раздельный сбор в новинку, а лишних рук нет, они легко идут навстречу, видя выгоду.

Конечно, находятся и лодыри, и скептики — они видят не выгоды, а препятствия. При этом есть реальные проблемы: у многих желающих участвовать просто нет места для сбора отходов перед тем, как их заберет заготовитель. Это может быть и крупный ресторан, и даже гостиница без дебаркадера. Мы за свой счет изготавливаем специальные уличные контейнеры для накопления вторсырья, но это дорого, денег помочь всем сразу нет, поэтому двигаемся постепенно. Что насчет пропаганды осознанного потребления, многоразовых предметов, зеленых ценностей и прочего? — Наши планы устойчивого развития опубликованы на сайте курорта вместе с недавним отчетом об измеримых результатах. Мы сообщаем о достижениях, которые служат не пропаганде, а сугубо рациональным задачам. Так, мы внедрили сбор вторсырья прежде всего потому, что это самый доступный способ сдержать расходы на вывоз мусора. Теперь сервис служит не только интересам курорта, но и помогает экономить работающим у нас бизнесам. И не оттого что мы такие добрые арендодатели, а потому что чем больше вторсырья, тем устойчивее его заготовка.

В городах от 100 тыс. человек в сбор вторсырья не пробиться, а еще недавно вы могли занять пустую нишу Дмитрий Колосов, курорт «Роза Хутор»

Перспективные задачи — сокращать образование мусора и управлять составом отходов до их образования. Добиться успеха тут в приказном порядке не получится, так что впереди много борьбы за снижение «мусороемкости» наших туристских продуктов без ущерба их качеству и без повышения их цены. Надеюсь, мы что-нибудь придумаем с активистами местной ячейки общероссийского движения «РазДельный Сбор», у них всегда много крутых идей. И как только у нас появится новое достижение, мы обязательно о нем расскажем, надеясь, что наш опыт вдохновит других.

Евгения Меньшикова координатор движения «РазДельный Сбор» на Красной Поляне

— Движение «РазДельный Сбор» работает на Красной Поляне с октября 2017-го. За 2,5 года ежемесячных акций по приему вторсырья и другим активностям мы сформировали здесь целое экосообщество. В нем больше 200 семей. Начиная, например, со сдачи макулатуры, люди постепенно приобщаются к культуре разумного потребления — меняют привычки, осознанно покупают, пользуются многоразовыми сумками или стаканами, сдают вторсырье в переработку, участвуют в субботниках и других экоинициативах. То есть речь не о сортировке того же количества отходов. Речь об ином мышлении: отходы можно просто не создавать , а забота о природе объединяет и вдохновляет. Сформировав экосообщество, мы хотим вовлечь и местные бизнесы в раздельный сбор и заботу о природе. Ведь именно они поставляют до 90% отходов на свалки. Курорт «Роза Хутор» показал, что почти полное вовлечение бизнесов в сбор — это возможно. Еще хочется отметить магазин «Без Упаковки Сочи», который недавно открыл первый в Красной Поляне пункт приема вторсырья. Также упаковку от собственных товаров принимает мыловарня «Краснополянская косметика» и магазин «БьютиМарт». И во многих магазинах Красной Поляны можно купить развесную продукцию в свою тару.