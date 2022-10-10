Аудиогид с дополненной реальностью по сочинскому «Дендрарию» стал самой популярной экскурсией на платформе МТС Live
Летом 2022 года цифровой аудиогид для самостоятельных прогулок по сочинскому «Дендрарию» занял первое место по скачиваниям с платформы МТС Live
В конце мая МТС запустил аудиогид с дополненной реальностью по самому знаменитому дендропарку России — сочинскому «Дендрарию». Обойти парк за день нелегко: его площадь — 46,4 га. С помощью цифрового гида от МТС можно самостоятельно проложить путь в несколько километров и изучить достопримечательности. Маршрут экскурсии охватывает верхний и нижний парки, содержит общую информацию о «Дендрарии», истории его возникновения и развития. Услуга бесплатная и доступна клиентам любых мобильных операторов.
По данным МТС, чаще всего экскурсию с телефона проходили жители Краснодара. Наибольший интерес к аудиогиду проявляют женщины и дети.
Мимоза цветет круглый год:
В топ самых активных и любознательных посетителей парка, кроме краснодарских, вошли также туристы из Дагестана, Воронежа, Ростова-на-Дону. Сами сочинцы также активно пользуются цифровым гидом для прогулок по парку.
Пик скачиваний аудиогида пришелся на июль. Чаще всего туристы интересовались историей Ротонды и Мавританской беседки. Из AR-объектов экскурсии по Дендрарию наибольший интерес вызывает анимированная мимоза во время цветения.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в марте в сочинском нацпарке начинается цветение сакуры, в июле в сочинском дендрарии цветет голубая пальма с шипами, в августе на курорте зреют токсичные яблоки, от которых нет противоядия, а на декабрь приходится цветение карамельного дерева. В начале октября 2020 в парке созрела «желейная» пальма, а в июле 2021 — зацвело декоративное коралловое дерево эритрина.