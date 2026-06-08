В Темрюкском районе больше всего инклюзивных пляжей. Где еще создали доступную среду для отдыха?

В Темрюкском районе Краснодарского края оборудовали 34 пляжа пандусами и удобствами для маломобильных граждан

8 июня издание «Эксперт Юг» со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани сообщило, что летом в Темрюкском районе откроют наибольшее количество инклюзивных пляжей в крае. На 34 пляжных территориях установят деревянные настилы и пандусы.

Среди городов лидером по количеству доступных пляжей стал Геленджик, где оборудовали 25 территорий для комфортного отдыха маломобильных граждан. В Туапсинском округе таких пляжей 20, а на семи из них есть специальные кресла для купания.

В Новороссийске инклюзивных пляжных территорий девять. На побережье разместили пандусы, спуски в воду, раздевалки, душевые кабины и туалеты. Кроме того, на пляжах «Суджукская коса» и «Мысхако» отдыхающие могут воспользоваться плавающими колясками.