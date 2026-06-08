В Темрюкском районе больше всего инклюзивных пляжей. Где еще создали доступную среду для отдыха?

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

В Темрюкском районе Краснодарского края оборудовали 34 пляжа пандусами и удобствами для маломобильных граждан

8 июня издание «Эксперт Юг» со ссылкой на Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани сообщило, что летом в Темрюкском районе откроют наибольшее количество инклюзивных пляжей в крае. На 34 пляжных территориях установят деревянные настилы и пандусы.

Среди городов лидером по количеству доступных пляжей стал Геленджик, где оборудовали 25 территорий для комфортного отдыха маломобильных граждан. В Туапсинском округе таких пляжей 20, а на семи из них есть специальные кресла для купания.

В Новороссийске инклюзивных пляжных территорий девять. На побережье разместили пандусы, спуски в воду, раздевалки, душевые кабины и туалеты. Кроме того, на пляжах «Суджукская коса» и «Мысхако» отдыхающие могут воспользоваться плавающими колясками.

Купальный сезон в Анапе официально открыт:

В Ейском районе для маломобильных граждан обустроили четыре пляжа, среди которых Центральный городской пляж и территории на косе Долгая.

В Приморско-Ахтарском районе работают три пляжа с подъемниками для колясок. Они помогают перемещать маломобильных отдыхающих с набережной на пляжную территорию.

В Славянском районе подобные удобства есть только на пляже-кемпинге «Оазис», однако территория оборудована лишь частично. Пандуса для спуска в воду там пока нет — его планируют установить в 2027–2028 годах.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском округе установят сети для задержки нефтепродуктов в море.

Азовское море Геленджик Ейский район Инвалидность Курорты и туризм Новороссийск отдых Пляжи Приморско-Ахтарский район Славянский район Темрюкский район Туапсинский район Черное море

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