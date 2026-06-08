Жителей Краснодарского края ждут трехдневные выходные в честь Дня России

Выходные продлятся три дня: с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня, включительно. В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.

У работающих жителей Краснодарского края началась сокращенная рабочая неделя, следует из утвержденного правительством производственного календаря . Причина — предстоящее празднование Дня России, который отмечается 12 июня.

Тем, кто планирует короткие поездки или просто хочет провести три дня с семьей, стоит учитывать, что это последние продолжительные праздничные выходные в году. Других длинных каникул больше не будет.

Наступившее лето стало для жителей России самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года. Самым напряженным месяцем сезона станет июль. В нем запланировано 23 рабочих дня и только восемь выходных.

Напомним, Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней.