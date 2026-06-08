Жителей Краснодарского края ждут трехдневные выходные в честь Дня России

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Freepik, ru.freepik.com
    © Фото Freepik, ru.freepik.com

На Кубани началась сокращенная рабочая неделя

У работающих жителей Краснодарского края началась сокращенная рабочая неделя, следует из утвержденного правительством производственного календаря. Причина — предстоящее празднование Дня России, который отмечается 12 июня.

Выходные продлятся три дня: с пятницы, 12 июня, по воскресенье, 14 июня, включительно. В четверг, 11 июня, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час.

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Тем, кто планирует короткие поездки или просто хочет провести три дня с семьей, стоит учитывать, что это последние продолжительные праздничные выходные в году. Других длинных каникул больше не будет.

Наступившее лето стало для жителей России самым продолжительным по количеству рабочих дней за последние три года. Самым напряженным месяцем сезона станет июль. В нем запланировано 23 рабочих дня и только восемь выходных.

Напомним, Минтруд опубликовал календарь праздников и выходных на 2027 год. Новогодние каникулы продлятся 11 дней.

Как писали Юга.ру, в марте кубанский миллиардер Олег Дерипаска призвал к 12-часовому рабочему дню в РФ, его поддержал академик.

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