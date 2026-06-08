В Новороссийске из-за атаки БПЛА горит перевалочный комплекс. Его тушат 130 человек

Из-за ночной атаки беспилотников на Новороссийск произошел пожар на территории перевалочного комплекса, а федеральную трассу пришлось перекрыть на 1,5 часа

8 июня около 2:00 ночи оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. По данным мэра Андрея Кравченко, к 3:00 в городе перекрыли участок федеральной автодороги.



Движение полностью остановили на направлениях:

от пересечения улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика;

на въезд в Новороссийск со стороны Кабардинки.

Ограничения сняли в 4:31. Федеральная трасса была заблокирована около полутора часов.