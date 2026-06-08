В Новороссийске из-за атаки БПЛА горит перевалочный комплекс. Его тушат 130 человек
Из-за ночной атаки беспилотников на Новороссийск произошел пожар на территории перевалочного комплекса, а федеральную трассу пришлось перекрыть на 1,5 часа
8 июня около 2:00 ночи оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. По данным мэра Андрея Кравченко, к 3:00 в городе перекрыли участок федеральной автодороги.
Движение полностью остановили на направлениях:
- от пересечения улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика;
- на въезд в Новороссийск со стороны Кабардинки.
Ограничения сняли в 4:31. Федеральная трасса была заблокирована около полутора часов.
В Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд:
Как передает оперштаб региона, также в результате падения дронов в Новороссийске произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 130 человек и 39 единиц спецтехники.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре установят 56 новых сирен. Ранее горожане заявляли, что не слышали их при атаках.
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