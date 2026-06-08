В Новороссийске из-за атаки БПЛА горит перевалочный комплекс. Его тушат 130 человек

Краснодарский край

Распечатать

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Из-за ночной атаки беспилотников на Новороссийск произошел пожар на территории перевалочного комплекса, а федеральную трассу пришлось перекрыть на 1,5 часа

8 июня около 2:00 ночи оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА. По данным мэра Андрея Кравченко, к 3:00 в городе перекрыли участок федеральной автодороги.

Движение полностью остановили на направлениях:

  • от пересечения улиц Судостальской и Портовой в сторону Геленджика;
  • на въезд в Новороссийск со стороны Кабардинки.

Ограничения сняли в 4:31. Федеральная трасса была заблокирована около полутора часов.

В Крыму БПЛА атаковали пассажирский поезд:

Как передает оперштаб региона, также в результате падения дронов в Новороссийске произошло возгорание на территории перевалочного комплекса. Никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекли 130 человек и 39 единиц спецтехники.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре установят 56 новых сирен. Ранее горожане заявляли, что не слышали их при атаках.

Безопасность Дороги Новороссийск Пожары Происшествия СВО

Все материалы по теме:

Новости

Хемингуэй, Фицджеральд, Ремарк. В Краснодаре пройдет лекция «Потерянное поколение»
Спрос упал на треть, брони отменяют. Крым может потерять до 4 млн туристов из-за дефицита бензина
Сочинский нацпарк повысил цены на билеты. Сколько теперь стоит вход?
В Краснодаре, Анапе и Темрюкском районе не хватает бензина. Оперштаб заявил, что проблем с топливом нет
В Краснодарском крае бензин подорожал почти на 13% за год. Средней зарплаты хватит на тысячу литров
Краснодарцев предупредили о планетарной магнитной буре — она начнется 8 июня после обеда

Лента новостей

Лето под открытым небом
Сегодня, 14:30
Лето под открытым небом
Где в Краснодаре смотреть кино, концерты и спектакли в 2026 году
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Сегодня, 13:57
После атаки БПЛА по Крыму не ходят поезда
Пассажиров перевозят автобусами, задержки — до 10 часов
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
2 июня, 10:35
«Я хотела спасти нас от тюрьмы»
Как цифровизация и страх перед властью сделали россиян идеальными жертвами мошенников

Реклама на сайте