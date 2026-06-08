В Краснодаре заведующая хосписа брала взятки с родственников больных и угрожала выгнать их, если не заплатят
И.о. заведующей хосписом в Краснодаре осудили на 8 лет за взятки. Женщина зарабатывала на чужом горе
8 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице вынесли приговор временно исполняющей обязанности начальницы одного из отделений хосписа. Женщину признали виновной в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).
Наталья Дорошенкова работала и.о. заведующей отделением паллиативной помощи № 1 в хосписе Краснодара. Она регулярно брала деньги с родственников своих пациентов за то, что их близкие могли оставаться в медучреждении и получать непрерывную помощь.
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Сборы были разными — от 50 до 540 тыс. рублей. Общая сумма взяток превысила 1,4 млн рублей.
Дорошенкова также брала деньги под видом добровольных пожертвований. Она говорила, что средства пойдут на благоустройство отделения, но на деле просто забирала деньги себе.
Суд назначил обвиняемой 8 лет колонии общего режима. Кроме того, она должна заплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. Также ей на 7 лет запретили заниматься медицинской деятельностью.
Как писали Юга.ру, в России создали карту медучреждений, где помогают неизлечимо больным.