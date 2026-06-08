В Краснодаре заведующая хосписа брала взятки с родственников больных и угрожала выгнать их, если не заплатят

И.о. заведующей хосписом в Краснодаре осудили на 8 лет за взятки. Женщина зарабатывала на чужом горе

8 июня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в кубанской столице вынесли приговор временно исполняющей обязанности начальницы одного из отделений хосписа. Женщину признали виновной в получении взяток (ст. 290 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Наталья Дорошенкова работала и.о. заведующей отделением паллиативной помощи № 1 в хосписе Краснодара. Она регулярно брала деньги с родственников своих пациентов за то, что их близкие могли оставаться в медучреждении и получать непрерывную помощь.